A gestão da água de irrigação em Gallura é um modelo para toda a Itália

Massimo Gargano (Gerente Geral da Anbi): “No verão mais quente desde o início das pesquisas meteorológicas, o reservatório de Liscia protegeu a economia agrícola da região.”

“Sem água não há agricultura nem comida. Por isso, diante da crise climática, é muito urgente dotar o território italiano de infraestruturas capazes de aumentar a capacidade de armazenamento de água da chuva, que durante anos parou em 11%. , enquanto Espanha e Portugal detêm mais de 35%. O plano Legambiente, proposto pela ANBI e Coldiretti, responde a essa necessidade em harmonia com o meio ambiente.” Confirmou Massimo Gargano, Diretor Geral da Associação Nacional de Associações de Gestão e Proteção do Território e Água de Irrigação (ANBI), palestrando no Fórum Legambiente da Água.

“Um exemplo claro – continua o CEO da ANBI – vem da Sardenha onde, por exemplo, no verão mais quente desde o início das pesquisas meteorológicas, o reservatório de Liscia protegeu a economia agrícola de Gallura.”

“Isso significa que o verão seco afetou principalmente aquelas áreas onde a falta de rede de distribuição consorciada é punível, enquanto nas áreas atendidas o recurso hídrico sempre esteve disponível”, explica Marco Maron, presidente da Gallura Reclamation Federation.

“Esta é uma evidência importante – confirma o presidente da ANBI, Francesco Vincenzi – porque, especialmente na Itália central –

No norte, a presença insuficiente de bacias de armazenamento privou a garantia de abastecimento de água para todas as terras agrícolas, causando danos a um total de 6 bilhões, enquanto na Sardenha ficou comprovado que o investimento em reservatórios ajudou a combater a seca ».

“Por isso – acrescenta Gyosui Brundo, diretor do consórcio Gallura – há outros projetos importantes no horizonte: desde a construção de um novo reservatório até a reconstrução do canal de 28 quilômetros próximo à Barragem Lycia, onde existe uma hidrelétrica central elétrica com o objetivo de sustentabilidade, que prevê também a interligação entre redes de aproveitamento de águas residuais, de acordo com as diretrizes da comunidade.”

“Este é o caminho a seguir – conclui Gargano – porque assumir o custo da dessalinização da água do mar em um país como o nosso, onde ainda caem 1.000 mm de chuva anualmente, significa tirar do mercado a produção agroalimentar de origem italiana, em favor da internacional Da mesma forma, não respeita o interesse nacional de não reconhecer que, graças à pesquisa e inovação, a agricultura italiana agora utiliza menos de 50% de suas necessidades totais de água, devolvendo

Ao mesmo tempo, os benefícios quantificáveis ​​do ecossistema do território. Por isso, estamos a preparar a certificação “Goccia Verde” para a sustentabilidade da água, que será lançada na próxima primavera».

