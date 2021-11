Argélia-Itália: Mattarella visita o monumento ao mártir da Argélia

Presidente da República Italiana, Sergio MattarellaHoje, ele visitou o Monumento do Mártir da Argélia, um memorial da Guerra da Independência da Argélia, onde depositou uma coroa de flores em homenagem aos argelinos que morreram durante a luta contra o colonialismo. Localizada nas alturas da capital Monumento do Mártir É um local memorial para a guerra de independência da Argélia e os mártires, ou seja, os lutadores argelinos que morreram durante o conflito. Foi construído em 1982 por ocasião do 20º aniversário da independência e foi inaugurado pelo presidente Chadli Bendjedid em 1986. Tem 92 metros de altura e foi construído em nove meses por uma empresa canadense a partir de um projeto do artista argelino Bachir Yellis. O monumento evoca figurativamente três grandes folhas de palmeira estilizadas, representando as revoluções cultural, agrícola e industrial, que relembram as três grandes fases da história argelina: a resistência à ocupação e o colonialismo, a guerra de libertação nacional e o presente e futuro. do país. Na base de cada folha está uma estátua feita pelo escultor polonês Marian Konecny. O primeiro representa o Mujahid (lutador) de dentro (É chamado de Macisard, significando o resistor que toma o lugar) Pertence ao Exército de Libertação Nacional, o segundo é soldado do Exército de Libertação da Fronteira Nacional e o terceiro é soldado do atual Exército Popular Nacional.

Presidente da republica Sergio MattarellaEle pousou esta manhã no aeroporto Houari Boumediene em Argel, onde foi recebido por seu homólogo Abdelmadjid Tebboune. Foi assim que começou a visita histórica à Argélia pelo titular do Quirinale, o primeiro presidente europeu a ir à Argélia desde sua posse à presidência argelina em 19 de dezembro de 2019 por Abdelmadjid Tebboune, o ex-primeiro-ministro do ex-presidente Abdelaziz Bouteflika. . Uma visita oficial de dois dias que inclui duas fases principais: um na argélia, a capital e porto mais importante do país, com uma população de cerca de 4 milhões; e o outro em Annaba, o antigo hipopótamo Regius, lar de Santo Agostinho, hoje é um importante pólo industrial da nação árabe exportadora de hidrocarbonetos. A visita do Chefe de Estado italiano, vai lançar as bases para o próximo fórum empresarial previsto para o início de 2022, coincidindo com a convocação de uma cúpula intergovernamental presidida pelo primeiro-ministro Mario Draghi e Argel. par Aymen Benabderrahmane. A delegação italiana chefiada por Mattarella, coadjuvada pelo Chanceler Luigi Di Maio, foi saudada no aeroporto de Argel – Houari Boumediene, o próprio Presidente Tebboune.

Na manhã de domingo, 9 de novembro, a delegação oficial irá ao Parque Enrico Mattei, localizado no bairro residencial do município de Hydra, próximo à Embaixada da Itália. na Argélia m Enrico Mattei Um papel muito importante no apoio, amizade e reaproximação foi amplamente reconhecido durante os anos da Guerra de Libertação Nacional (1954-1962). De fato, Enrico Mattei apoiou historicamente tanto a FLN quanto o Governo Provisório da República da Argélia, para o qual deu uma contribuição significativa para as negociações dos Acordos de Evian. Seu nome também menciona o grande número de estudantes argelinos, CEOs e futuros gerentes da indústria de petróleo e energia, que treinaram por sua iniciativa nas escolas Eni em San Donato Milanese. Nomear um lugar público em Argel em Mati – o primeiro do tipo no país – reconhece o estabelecimento de um lugar de prestígio com o nome do espírito italiano e italiano no coração da capital.

A delegação italiana será recebida no Parque Enrico Mattei pelo Governador do Município de Argel Youssef Sharaffa e pelo Ministro de Mujahideen e Titulares de Direitos, Led Rebegua. A cerimônia de inauguração do parque inclui o descerramento de uma placa comemorativa pelo chefe de estado italiano. Durante a manhã, o presidente também fará uma visita Jardim Botânico e Palazzo del Rais – Bastião 23 (Antiga residência do Governador-Geral da Argélia Colonial e primeira sede do governo argelino), onde será recebido pelo Ministro da Cultura e Artes, Wafaa Chellal. A delegação italiana seguirá então para Annaba, onde será recebida no aeroporto de Rabah Bitat pelo primeiro-ministro interino e ministro das finanças, Ayman bin Abdel Rahman. O presidente deve então visitar a Basílica de Sant’Agostino de Hippo, um importante monumento nacional. A igreja foi construída no final do século 19 no topo de uma colina na área arqueológica de Hipona. Anteriormente, havia o templo pagão de Baal Hammon, uma divindade adorada pelos númidas e identificada pelos romanos como o deus Saturno. A igreja segue a Catedral de Cartago e é feita de mármore, ônix e granito rosa. As relíquias de Santo Agostinho – originárias de Tagasti, hoje mercado de Arras, não muito longe de Annaba – estão preservadas no monumento funerário da abside, que representa o santo em seu leito de morte. No lado nordeste da colina estão os muitos arcos do aqueduto que transportava água do Monte Edough para as cisternas de Adriano, que permaneceram as únicas ruínas da cidade antiga muito antes de as escavações serem feitas.

No início da tarde de domingo, a delegação italiana dirige-se à zona arqueológica de Hipona, para uma visita e uma breve paragem com vista sobre a zona envolvente. Aqui está localizado um dos museus mais ricos da Argélia, pois inclui mais de vinte mil artefatos dos sítios arqueológicos adjacentes à famosa localidade argelina, que remonta aos tempos pré-históricos, às eras Numídia e Romana, Dinastia Berber Hafsid, até a era otomana e colonial. Os magníficos mosaicos, especialmente os que representam uma cena de caça, provenientes de um sítio arqueológico próximo, são exemplos excepcionais desta arte que teve seu maior florescimento nos séculos III e IV dC. Aqueles no museu serão a última parada antes disso. Fim da visita de Mattarella, com Roma prevista para chegar ao pôr do sol.

