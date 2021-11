Pequenas startups crescem, é assim que a A-Road faz

As startups nascem e na Itália estão se tornando cada vez mais inovadoras Mas então você tem que crescer e se manter unido para se tornar Em grande escala e, em seguida, as verdadeiras empresas de sucesso. Tudo começa com este objetivo A-Road com o primeiro lote de aceleração e arrecadação de fundos para 5 escalas selecionadas: Barberino’s, GoVolt, HiNelson, Homepal, Indigo.ai. O Elite Acceleration and Fundraising Program da Growth Capital anunciou a seleção de 5 empresas jovens Quem receberá apoio para enfrentar o caminho de crescimento e orientação E logo você chega à primeira rodada da divisão Para captar novos investimentos e avançar rumo a um crescimento mais consolidado do que nunca.

Beneficie-se da experiência consolidada de empresas e mentores altamente bem-sucedidos que estão crescendo rapidamente Eles apoiarão as expansões graduais durante o processo de aceleração em direção a uma rodada de € 2 milhões a € 10 milhões. Os domínios envolvidos são Marca de higiene pessoal Barberino que aposta no estilo de vida masculino com uma oferta que inclui barbearias e produtos de marca própria; GoVolt operar no setor de logística urbana na última milha de 100% de eletricidade por meio de uma infraestrutura de tecnologia dedicada; olá nelson É a referência italiana para as vendas online B2C de componentes para barcos e pesca com um catálogo de mais de 40.000 produtos, e há alguns meses desembarcou na Espanha, França e Alemanha.

De 5 escalas também foram selecionadas HomePal É a primeira imobiliária digital da Itália, online desde 2016, criada com o objetivo de gerir a venda e compra de imóveis residenciais com total segurança, com uma economia de mais de 60% em relação às agências tradicionais; índigo É uma plataforma de IA de conversação completa para projetar e construir chatbots e interfaces de chat personalizados. Fabio Mondini de Fucates, fundador e CEO da Cross Border Growth Capital, Por ocasião do lançamento do evento realizado na sede da Legance em Milão, comente Uma equipe de CEOs e mentores excepcionais, os melhores parceiros No seu setor e o investimento pago no primeiro dia são os elementos distintivos de um programa exclusivo e único na Itália. ” “Estamos orgulhosos – ele adicionou – Para lançar o primeiro lote de A-Road junto com 5 expansões de alto potencial que, graças ao processo de aceleração e captação de recursos por uma equipe dedicada em tempo integral, será capaz de implementar seu crescimento rapidamente e fechar com sucesso a primeira rodada de divisão. ”

O programa conta com a contribuição de uma equipe de alto nível de executivos seniores e mentores, no suporte de treinamento fornecido por parceiros selecionados, os principais especialistas em seu setor de referência, e um investimento inicial de até 500.000 euros. Impulsionando o crescimento das cinco empresas selecionadas, diretores do calibre de Roger Abravanel, diretor emérito da McKinsey e cofundador da Digitail; Marco Ariello, ex-presidente da Fundação Moleskine; Paola Bonomo, Membro do Comitê de Investimentos da NIVA e Conselheira Não Executiva da TIM, AXA, Piquadro, Sisal, FAC; Nicola de Campli, fundador da DigitalCapitalFactory e Contents.com; Tommaso Gamaleri, CEO da Europe Younited, Melina Mondini, CEO do Admiral Group e Ducio Vitale, CEO da Alkemy; Andrea Zucci, Diretora Emérito da McKinsey e Co-Fundadora e CEO da Digitail.

O Programa de Crescimento para as cinco empresas jovens se concentra em uma série de workshops, seminários temáticos e consultas individuais Apresentado por profissionais de inovação e parceiros A-Road McKinsey & Company, Amazon, Legance, Carter & Benson, Sisvel, Studio Notai Associati Ricci, Radaelli, Studio Cs e Press Play. Por fim, o Growth Capital fornecerá suporte para captação de recursos, estudará uma abordagem personalizada para a primeira rodada de cada startup e identificará os investidores e a estrutura de investimento mais adequados.

As cinco medições, selecionadas para o primeiro lote de dois lotes anuais de 6 meses cada, atingindo assim um investimento inicial através de um instrumento conversível de € 200.000 a € 500.000 Apresentado pela Growth Engine, uma holding de investimentos em start-ups e empresas com alto potencial de crescimento fundada por Michele Abendino, Marco Arriello, Andrea Marangoni e Fabio Mondini de Fucates, profissionais de capital de risco com experiência comprovada.