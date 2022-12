Os vinte artigos Foglio mais lidos em 2022

As análises, pesquisas, entrevistas e histórias que eu mais amei no ano passado

Aqui estão os artigos mais lidos de 2022. Uma forma de reviver o ano que passou na companhia de Foglio, na esperança de estarmos juntos novamente no ano seguinte. As análises, pesquisas, entrevistas e histórias que eu mais gostei.

Artigos mais lidos do jornal em 2022

1. O constrangimento de Matteo Salvini para o prefeito de Przemysl é o segundo episódio de Fantozzi nas viagens do líder da Lega ao exterior. Mesmo em Moscou, em 2016, sua corrida terminou mal devido a um rali rápido não autorizado. A história de Luciano Capone

2. Era 24 de fevereiro quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Relatório do primeiro dia da guerra.

3 – Foi a 3 de junho que Matteo Salvini conseguiu ser simultaneamente o primeiro líder soberano a aplaudir o roubo de um navio italiano por soldados estrangeiros e o primeiro pacifista a definir “diálogo e diplomacia” como ato de pilhagem e pirataria

4. Era 25 de março quando o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em seu discurso ao Conselho Europeu, agradeceu aos 26 países europeus membros da União Européia, criticando o alerta da Alemanha, Irlanda e Portugal, antes de se dirigir diretamente à Hungria. O primeiro-ministro Viktor Orban pede que ele escolha um lado. Artigo de Paola Pedozzi

5. Era 18 de março quando Andrea Marcinaro escreveu na coluna de Andrea que esperava o fim do mundo que chegaria em 25 de março. Ele não chegou, o Marcenaro está bem mais tranquilo.

6. Em 7 de outubro, Giorgia Meloni venceu a eleição, mas estava lutando para encontrar um ministro das finanças e, naquela época, os BTPs de 10 anos estavam no nível mais alto desde 2020, as agências de classificação resmungavam, o MPS não conseguia encontrar investidores dispostos a apostar no futuro. Análise do diretor Claudio Serrasa

7. A 5 de outubro, o empresário Attilio Caputo anunciou o encerramento dos seus cinco hotéis após receber uma fatura de eletricidade de meio milhão de euros. A notícia foi retransmitida por todos os meios de comunicação, mas há muitas ambiguidades na história. Investigado por Ermes Antonucci

8. Na estréia de La Scala em 8 de outubro, Giorgia Meloni e seu parceiro foram fotografados juntos, em grande estilo, fora do palco. Para Alberto Mattioli “Eles são o tipo de casal que você vê na Escandinávia. Um sonho para a esquerda.”

9. Em 17 de outubro, Michele Brambilla escrevia sobre a invenção de uma pequena empresa química da província de Reggio Emilia, que torna inertes todos os vírus e bactérias que pousam nas superfícies.

10. EM 5 DE AGOSTO Salvatore Merlo relata a desastrosa campanha eleitoral de Matteo Salvini e as tentativas de Giorgia Meloni de esconder e obscurecer a ansiedade sobre o colapso da Liga (que então ocorreu)

11. Era 4 de março quando Julia Pompili explicou as estratégias de um Japão que saudou a fuga da Ucrânia e congelou os ativos de quatro bancos russos (mais dezoito funcionários russos e sete bielorrussos). Aviso à China.

12. No dia 18 de agosto, quando postamos um vídeo das ameaças de Albino Roberti. Scoop de Simone Canettieri

13. Era 26 de julho quando Luciano Capone analisava as promessas eleitorais de Giorgia Meloni sobre a economia: três taxas do IRPF, uma pensão mínima de € 1.000, vários bônus e cortes de impostos: uma série de propostas perigosas e sem financiamento. O governo não respeitou ninguém.

14. Em 15 de dezembro, Jack O’Malley, em uma de suas ressacas, afirmou que a Copa do Mundo havia transformado Lionel Messi em Roberto Saviano: tudo o que ele diz ou faz é verdadeiro, insubstituível, perfeito, inegável.

15. Era 25 de fevereiro quando Enrico Cecchetti nos mostrou como funciona o míssil Javelin, que se tornou um símbolo do apoio dos EUA à Ucrânia.

16. Em 7 de outubro, Matteo Mazzozzi relatou que o Papa Francisco Ângelus pediu a Vladimir Putin que encerrasse o massacre e sugeriu que Volodymyr Zelensky estivesse “aberto a propostas sérias de paz”

17. Em 30 de julho, publicamos o texto do acordo de cooperação assinado em 2017 entre a universidade e o Rússia Unida. Foi tacitamente renovado em março passado

18. Era 3 de março quando publicamos este editorial no qual notamos que apenas a guerra na Ucrânia fez Coldiretti admitir que nosso trigo não era suficiente para nós e tivemos que importá-lo

19. Era 16 de fevereiro quando Giorgio Borredo nos explicou o problema entre inovação e desempenho no snowboard

20. No dia 21 de dezembro, Giovanni Battistozzi contou a história de Luca Virgaletto que conseguiu fechar um contrato profissional com a Alpecin-Deceuninck também graças às suas atuações nas bobinas e à dificuldade dos “puristas” da bicicleta com alguma novidade.