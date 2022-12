Mercedes E: um carro clássico renovado em 2023

O próximo ano testemunhará a estreia da nova geração de Mercedes Classe E que estará disponível nas concessionárias a partir de setembro 2023. O que há de mais tradicional que os carros com a estrela serão oferecidos apenas na versão sedã ou perua: assim, o coupé e o cabriolet desaparecerão, substituídos pelo CLE (aqui Para saber mais).

lá Mercedes Classe E (nome de código W214) deve manter um comprimento de cerca de 495 cm e um estilo clássico, que você vê em nossa reconstrução baseada em fotos de espionagem (no desenho acima). Portanto, não haverá grandes revoluções do ponto de vista estilístico. As proporções do Mercedes Classe E permanecerão praticamente inalteradas, com as principais inovações concentradas na frente, onde há uma grade maior e faróis ondulados com inserção preta inspirada no EQE elétrico. Na traseira, espera-se um novo painel frontal e faróis redesenhados. Boas notícias dentro do habitáculo, já que a Mercedes parece estar a abrir mão de espaço com tela central Eles são colocados verticalmente e são usados ​​para modelos mais novos, em favor de uma posição mais clássica em acidental.

> Acima fotos espiãs do painel e da frente sem a camuflagem generalizada Instagram.

drives Mercedes Classe ETodos os híbridos são uma evolução de seus antecessores. A gama de motorizações deverá seguir a da sua irmã classe C, com um 2.0 turbo de 4 cilindros a gasolina e gasóleo com diferentes níveis de eletrificação. Para plug-ins, fala-se de um alcance elétrico de 100 km. O esportivo AMG pode perder o motor V8, em favor de um sistema híbrido, baseado em um motor híbrido de quatro cilindros, capaz de 680 cv. Existe uma riqueza de sistemas eletrônicos, o que torna o novo Classe E compatível com a condução autônoma de nível 3 (nos países onde é permitido).