A imperdível Black Friday da Costa Cruzeiros. Veja quanto economizar nas suas próximas férias

A transportadora genovesa lançou suas promoções Black Friday 2022 com uma série de passeios e excursões com soluções que funcionam para todos, até mesmo famílias com crianças.

Black Friday Costa Cruzeiros 2022: destinos e informações

Até 30 de novembro é possível reservar um Costa Cruz Aproveite os “preços negros”, promoções incríveis para Sexta-feira preta 2022. Há 142 cruzeiros para escolher, todos com partida entre novembro e verão de 2023 no Mediterrâneo, Caribe e Emirados Árabes Unidos. o Cruzeiros Os selecionados estão disponíveis com o pacote ‘Voo + Cruzeiro’ para máxima comodidade, sem se preocupar com transporte para chegar ao navio ou bagagem ao chegar ao aeroporto. A nova costa toscana oferece um itinerário de uma semana que, graças às suas longas paradas, permite conhecer melhor Dubai (EAU), Mascate (Omã) e Abu Dhabi (EAU). Costa Fascinosa e Costa Pacifica oferecem cinco ofertas diferentes faixas Uma semana eles podem ser combinados em umas férias de duas semanas. O Costa Fascinosa navegará em três itinerários de Guadalupe às lindas ilhas das Pequenas Antilhas. Por outro lado, a Costa Pacifica proporá dois caminhos entre as Grandes e Pequenas Antilhas.

a qualquer preocupação O mar MediterrâneoDurante o inverno e ao longo de 2023, a Costa Smeralda oferecerá cruzeiros de uma semana em Itália, França e Espanha, com escalas em Savona, Marselha, Palma de Maiorca, Palermo e Civitavecchia/Roma. A partir da próxima primavera, se juntará a Costa Toscana, que oferecerá rotas entre Gênova, Marselha, Barcelona, ​​​​Cagliari, Nápoles e Civitavecchia/Roma. O Costa Deliziosa oferecerá cruzeiros de uma semana na parte oriental do Mediterrâneo: Grécia (Atenas e Katakolon), Croácia (Split), Montenegro (Kotor), Mykonos e Santorini. Na primavera de 2023, pequenos cruzeiros na França e na Espanha, com duração de 3 ou 4 dias, partirão com o Costa Fascinosa e o Costa Pacifica. marca Black Friday Tours na Costa Será possível economizar até 300 euros por pessoa.