Andrea Presti, o ícone do culturismo, convidado em Turina na partida Viralbesallo e Lecco

O fisiculturista de Brescia foi convidado no Estádio de Turina Andrea Presti (Foto em primeiro plano), que representará a Itália no “Mister Olympia” (em Las Vegas/Nevada).

Excelência esportiva para os convidados do Território no estádio de Turina. sábado, 12 de novembromarcando Feralpisalò-LeccoEU garda negra Será apoiado por Andrea Presti, nascida em Brescia e nascida em Camonu, é uma fisiculturista mundialmente famosa.

O campeão do Brescia, aliás, conquistou a classificação para “Sr. Olympia‘, o único italiano, pelo segundo ano consecutivo.Finalmente, após 28 anos de ausência. O destaque está programado para acontecer no IFBB Pro Circuit em Las Vegas, Nevada (EUA), de 15 a 18 de dezembro de 2022. Primeiro, porém, é uma visita a Blue and Green.

O campeão de 34 anos de Brescia conquistou a qualificação para a mais importante Copa do Mundo de Especialidades ao conquistar, nos últimos meses, o título de “Mister Big Evolution Pro”, também na categoria “Mister Big Evolution Pro”.Abrir ‘musculaçãodentro Portugal (Estoril)Sob a orientação do treinador Mauro Sassi graças a uma melhor definição muscular em relação aos concorrentes na prova.

A qualificação para o Mister Olympia (a marca histórica da IFBB Pro League, com sede em Pittsburgh), que sempre foi a ‘competição de competição’ no culturismo, é um sucesso do atleta não apenas pessoalmente, mas para todo o movimento italiano de culturismo.

Também sou o único Azul do mundo a se classificar duas vezes seguidas e enfrentarei os melhores do major (esperado em Nevada entre 25-30 atletas), de todos os continentes (incluindo países como Irã, Egito, Nigéria, Brasil ou Ucrânia)” disse Andréa Presti.

Quem seguiu: “Estou muito feliz por ser convidado de uma realidade como o Feralpisalò, que representa com orgulho os valores do esporte e da nossa terra. Espero que minha presença transmita a energia certa para poder fazer uma grande partida e tenho certeza que vou chego em casa muito motivado pelo compromisso que realmente me importa, vamos unir forças para alcançar nossos objetivos.” .

Na Itália, o culturismo está crescendo rapidamente e atraindo um número cada vez maior de atletas (profissionais e amadores). Faz parte do maior número de membros do circuito de ginásios, estimado na Itália em nada menos que 18 milhões de assinantes.

Mr. Olympia é o mais importante evento internacional de fisiculturismo e é realizado anualmente desde 1965. Ele ficou famoso especialmente pelos sete títulos mundiais conquistados pelo fisiculturista Arnold Schwarzenegger, antes de se tornar ator, produtor e governador da Califórnia. (fonte: feralpisalò)