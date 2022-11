Borsa Italiana, comentando a sessão de 11 de novembro de 2022

Progressão fracionária das principais bolsas europeias. Fechamento inalterado no Monte dei Paschi di Siena. Grande sessão A2A após o relatório trimestral.

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus Eles fizeram progressos parciais no último dia da semana. Em particular, o índice FTSEMIb fechou em alta pela sexta sessão consecutiva.

O principal índice de ações italiano subiu 0,25% para 24.456 pontos, depois de oscilar entre um mínimo de 24.402 pontos e um máximo de 24.676 pontos. Em toda a semana, o índice FTSEMib registrou ganho de 5,04%. o FTSE Italia todos participaram Subiu 0,38%. melhor desempenho para chapéu médio FTSE Italia (+1,5%) e para A estrela do FTSE Italia (+ 1,88%). Na sessão de 11 de novembro de 2022, o valor negociado caiu para 2,63 bilhões de euros, ante 2,97 bilhões na quinta-feira.

o Bitcoin Ele caiu para menos de US$ 17.000 (pouco mais de 16.000 euros).

o BTP-Bund spread Ele variou de 200 a 205 pontos, com um retorno BTP de 10 anos de 4,2%.

EU ‘euro Excedeu $ 1,03.

o Monte dei Paschi di Siena Fechou inalterado em 1,8 eurosdepois de espalhar Resultados trimestrais. O Instituto indicou que em 4 de novembro de 2022 foi concluído o aumento de capital de 2,5 bilhões de euros, que é um dos pilares do Plano Estratégico 2022-26, o que permitiu aumentar significativamente os rácios de capital, com o rácio da CET 1 e Pro Ratio do Tier 1 Forma Após o aumento de capital em 15,7% (14,7% totalmente carregado) e o índice de capital total é de 19,5%. Para completar, o Monte dei Paschi di Siena informa que, em 30 de setembro de 2022, surgiu um déficit temporário de capital de € 380 milhões em relação aos requisitos de capital agregado, no capital total de Nível 1. A partir dos resultados trimestrais, o Instituto Sienese determinou que a hipótese de previsão de dividendos se refere a um lucro líquido de 2024.

mais baixo Unipol (-1,27% para 4.741 euros). A seguradora me informou Resultados financiados para os primeiros nove meses de 2022 Confirmou a evolução dos proveitos das operações consolidadas para o corrente ano em linha com os objetivos definidos no plano estratégico 2022-2024.

Definitivamente um dia positivo para A2A (+2,64% até 1,262 EUR). A empresa emitiu I Resultados financeiros para os primeiros nove meses de 2022 Revise as informações financeiras do ano completo por referência ao lucro operacional bruto e ao lucro líquido ordinário.

Ele explorou prismianoO que deixou 2,84% no chão.

Moncler Ele registrou um aumento de 3,93%.

em recuperação Saipem (+7,81%) H Tenaris (+2,11%) após a correção que sofreu na sessão anterior.

No entanto, em queda acentuada, corcunda (-3,34%) H terna (-3,27%).