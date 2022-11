Teto monetário, aqui estão as regras na Europa

Da Bélgica à Alemanha, como funcionam as restrições aos pagamentos em dinheiro em outros países

O governo anunciou o aumento de 5 mil euros do limite para pagamentos em dinheiro. O julgamento está incluído de ajuda E para a primeira-ministra Giorgia Meloni, essa é uma regra que aproxima nosso país da média europeia. As regulamentações entre os países europeus, no entanto, são muito diferentes umas das outras.

Regras na Europa

Na Bulgária, o pagamento máximo em dinheiro é de 10 mil lev, ou seja, pouco mais de 5100 euros. Na Bélgica, você não pode pagar em dinheiro por bens e serviços se o custo for superior a 3 mil euros. Na Croácia, o limite é de 15.000 euros, que é o mais alto da União Europeia, enquanto na Dinamarca é de 2.700 euros.

Em França, é de mil euros para residentes fiscais em França e 15 mil euros para não residentes em França. Na Grécia, o limite é de 500 euros (mas isso não é esperado no caso de comprar um carro), enquanto na Letônia o limite é de 7.200 euros. Na Lituânia, o limite é de 3 mil euros, enquanto em Portugal é de 1000 euros. O limite é de 10 mil euros em Malta, que segundo os dados do Openpolis é o país com maior percentagem de pagamentos em numerário (88%).

Na Polónia, por outro lado, existe um limite de numerário entre os operadores comerciais de pouco mais de 3.200 euros, mas não se aplica aos cidadãos comuns. Na República Checa não é possível efetuar pagamentos em dinheiro superiores a 10.500 euros por dia, enquanto na Eslováquia o limite é de 5.000 euros. Na Roménia, não é possível efetuar pagamentos em dinheiro superiores a 2.100 euros por dia. Na Eslovênia, os comerciantes podem aceitar pagamentos em dinheiro de até 5.000 euros, enquanto na Espanha o mínimo é de 2.500 euros para residentes e 15.000 euros para não residentes. Pagamentos em dinheiro acima de € 1.000 não podem ser feitos na Suécia, mas os comerciantes podem recusar e solicitar um pagamento sem dinheiro.

países sem fronteiras

eu em vez disso Existem muitos países da UE que não prevêem restrições aos pagamentos em dinheiro: Estes são Áustria, Chipre, Estônia, Finlândia, Alemanha (onde um documento de identidade deve ser apresentado para pagamentos acima de 10.000 euros), Luxemburgo, Irlanda, Letônia, Holanda e Hungria. A Noruega e o Reino Unido também devem ser adicionados a esses países, também sem restrições ao uso de dinheiro.

