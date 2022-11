Inflação desacelera nos EUA, bolsas de valores estão voando

A corrida dos mercados financeiros acompanha uma Queda acentuada nos rendimentos dos títulos do governo. Os títulos de dois anos caíram de 4,62% ​​para 4,32%, a maior queda diária desde 2008. Na Itália, o spread entre BTP e Bund fechou em menos de 200 pontos (199 pontos), com o rendimento caindo 28 bases. apontam para 3,99%, e atingiram os níveis de meados de setembro do ano passado.

Os dados sobre a tendência dos preços ao consumidor permitiram que os investidores respirassem aliviados: em outubro, a inflação desacelerou para 7,7%, ante 8,2% em setembro, o menor aumento desde janeiro. O núcleo do índice, energia líquida e alimentos monitorados pelo Federal Reserve, também foi melhor do que o esperado: subiu 0,4%, menos que os +0,6% esperados.

A flexibilização do aumento dos preços ao consumidor indica que a receita de choque do Fed está funcionando Reduzir a pressão sobre o banco centralO que lhe dá a capacidade de desacelerar os aumentos das taxas após seis pressões lançadas desde o início do ano, incluindo as quatro seguidas de 75 pontos base. Na próxima reunião de 13 a 14 de dezembro, o Fed também terá dados de preços de novembro disponíveis, para que possa contar com uma imagem mais completa para determinar seus movimentos.

Os analistas apostam num aumento de 0,5% no custo do dinheiro, com o qual o banco central será mais pessimista, mas ao mesmo tempo continuará a sua luta contra a inflação que, embora abrandando, continua elevada e ameaça a economia, que deverá acontecer. A recessão ainda está viva. De fato, o caminho para uma “calma” ainda está se estreitando, deixando espaço para temores de uma desaceleração econômica no próximo ano.

A cruzada contra a vida cara continua incontestada mesmo no Banco Central Europeu. O Conselho de Governadores do Banco Central Europeu “está pronto a adaptar todos os seus instrumentos ao seu alcance para garantir isso”. A inflação se estabiliza na meta de médio prazo de 2%.”, lê-se no Boletim Económico da Eurotower, em que se referiu que os últimos dados sobre a economia da zona euro “enfatizam os riscos para as perspetivas de crescimento económico claramente orientadas para o lado negativo, sobretudo no curto prazo” apesar dos indicadores positivos no cenário global.

O testemunho da Moody’s sobre a desaceleração da economia global. A agência de classificação reduziu sua estimativa do PIB global em 2023 e previu que uma previsão para os países do G-20 pararia em 1,3%, em comparação com a previsão anterior de 2,1%, desacelerando de +2. 5% esperados este ano. Assim, a Moody’s estima que o PIB caia na Alemanha (-1,8%), França (-0,7%) e Grã-Bretanha (-0,5%), enquanto os EUA crescerão modestos +0,4%. Para a Itália – onde a produção industrial caiu 1,8% em setembro – as expectativas foram reduzidas de crescimento “zero” para uma contração do PIB de 1,4%.

A economia global está desacelerando Níveis excepcionalmente altos de incerteza – Moody’s explica – resultante da inflação persistente, aperto da política monetária, desafios fiscais e mudanças geopolíticas. “No entanto, neste momento, a esperada desaceleração econômica e uma possível recessão não parecem provocar: a perspectiva menos agressiva do Federal Reserve é tranquilizadora, já que até agora o banco central dos EUA foi o principal culpado de uma possível recessão.