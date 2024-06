A economia portuguesa representa 1,5% do PIB europeu

A participação de Portugal no PIB com a UE manteve-se inalterada em 1,5% em 2020, enquanto a economia alemã cresceu 25,1%.

Em 2020, o PIB da UE contraiu-se para 13,4 mil milhões de euros devido ao impacto da pandemia. Em apenas um ano, a economia contraiu 5,9% devido à Covid-19, marcando a primeira queda desde 2009 (-4,3%). Contudo, o impacto não foi o mesmo em todos os Estados-Membros.

No caso da Alemanha, a maior economia do bloco europeu, o peso do PIB aumentou de 24,8 por cento em 2019 para 25,1 por cento em 2020, uma vez que a economia alemã contraiu menos do que a média europeia. É seguida pela França com 17,2 por cento e pela Itália com 12,3 por cento, constituindo as três maiores economias da UE.

Esta classificação dos países da UE por PIB é consistente (até agora) com a classificação dos países por população. Por outras palavras, os países com populações maiores são também aqueles que têm economias maiores, como seria de esperar. Esta tendência também se confirmou no quarto lugar com Espanha (8,4%), mas já não é consistente no quinto lugar.

É aqui que a Holanda, com uma população de 16 milhões, aparece com 6 por cento, à frente da Polónia, com uma população de 37 milhões, o equivalente a 3,9 por cento do PIB europeu. Isto resulta do facto de o PIB per capita holandês ser muito superior ao do homólogo polaco.

Portugal também não parece bem nesta perspetiva: mantém o seu peso nos 1,5%, mas aparece no 14.º lugar, enquanto em termos de população se tornará o 10.º maior país da UE. A dimensão da economia portuguesa é superada por países com menor densidade populacional como a República Checa, Suécia, Dinamarca, Áustria, Irlanda e outros. Mas é superior ao da Grécia (que tem uma população maior que Portugal).

No final desta lista estão os Estados-membros cujas economias representam menos de 1% do PIB europeu: é o caso de Malta, cuja economia vale apenas 0,1%. São seguidos pela Estónia, Chipre e Letónia com 0,2%, Croácia, Lituânia e Eslovénia com 0,4%, Bulgária e Luxemburgo – apesar de terem o PIB per capita mais elevado da UE – com 0,5% e Eslováquia com 0,7%.