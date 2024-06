Deduções fiscais: quais despesas devem ser informadas em sua declaração de imposto de renda

temporada declaração de imposto Já está a todo vapor há algumas semanas com a possibilidade de envio do Formulário 730 pré-embalado no dia 20 de maio.

Porém, ainda dá tempo de preparar a sua declaração, por isso o melhor é analisar com atenção quais despesas foram realizadas e quais podem ser deduzidas ou deduzidas. Ambos os benefícios são concedidos pela Tuir, lei unificada do imposto de renda relativo ao Irpef e ao Ires e se aplica aos rendimentos de pessoas físicas e jurídicas.

Em artigo anterior de El DiárioFalámos sobre redução de impostos e hoje analisaremos Descontos.

O que são deduções fiscais?

Quando falamos em deduções, estamos nos referindo à possibilidade de subtrair do seu lucro tributável uma série de despesas que são consideradas “redutoras” do seu rendimento. Então, ao contrário As despesas são dedutíveis Subtraídas como uma percentagem (normalmente 19%) do imposto total, as deduções “reduzem” o rendimento de um indivíduo, ao mesmo tempo que reduzem os impostos potenciais sobre o valor tributável total do contribuinte.

Além disso, as deduções são calculadas antes da definição do lucro tributável, enquanto as deduções são incluídas numa fase posterior; Portanto, se um contribuinte tiver despesas a deduzir e despesas a deduzir, as primeiras são lançadas primeiro e, uma vez calculado o imposto total, pode-se subtrair o percentual que pode ser obtido para a despesa dedutível específica.

Quais despesas podem ser deduzidas?

A lista de despesas dedutíveis na declaração de imposto de renda é menos extensa do que a lista de deduções.

Começamos com deduções de custos incorridos para pagar contribuições à Segurança Social e à previdência social, incluindo aquelas pagas para reembolsos de último ano ou contribuições complementares de aposentadoria; A franquia normalmente varia entre 23% e 43% com base na renda.

No tema das contribuições para a segurança social, a lista inclui também as contribuições para a segurança social pagas aos colaboradores envolvidos em serviços domésticos e familiares, incluindo trabalhadores domésticos e cuidadores; Estas despesas são também dedutíveis de 23% a 43% com base nos rendimentos, até ao máximo de 1.549,37€.

Do ponto de vista da saúde, todas as despesas gerais e médicas



Obter assistência específica para pessoas com deficiência e/ou deficiências e deficiências graves; Portanto, estão incluídos serviços médicos para consultas ou compra de medicamentos.

Outras despesas dedutíveis são: