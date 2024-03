Abertas as urnas para as eleições em Portugal. Os dois principais partidos, centro-direita e centro-esquerda, estão empatados nas sondagens de opinião. Há receios de um boom no partido de extrema-direita Chega.

Eleições em Portugal: urnas abertas

Abertas as urnas para as eleições legislativas em Portugal. Os eleitores vão às urnas para eleger 230 representantes para a Assembleia Nacional. As eleições foram convocadas logo após a demissão do primeiro-ministro socialista cessante, António Costa, na sequência de uma investigação sobre corrupção no seu governo. Os dois principais partidos em Portugal são o Partido Socialista (PS), liderado pelo antigo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e o Partido Social Democrata (PSD), de centro-direita, liderado por Luís Montenegro, que criou uma coligação eleitoral antes da votação com alguns os partidos de direita são chamados de Aliança Democrática (M). O Partido Socialista e o Partido Social Democrata são dois partidos moderados que estão no poder em Portugal há décadas.

Sondagens recentes mostram que os socialistas e os social-democratas estão muito próximos. Segundo uma sondagem publicada sexta-feira pelo semanário Expresso, o CEO obteve 31% dos votos, logo à frente do Partido Socialista, que obteve 30%. Segundo analistas, o resultado final dependerá muito tanto dos indecisos como dos resultados do partido de extrema-direita Chiga, liderado por André Ventura. Na verdade, todas as pesquisas mostram que a taxa de crescimento de Chiga está entre 16% e 19%.

A extrema direita em Portugal

Em Portugal, a extrema direita não conseguiu até agora causar um impacto significativo. No entanto, as eleições antecipadas decorrem num momento de descontentamento generalizado com os principais partidos de centro-esquerda e centro-direita, causado principalmente por vários escândalos de corrupção. Sob a liderança socialista, a economia portuguesa registou fortes taxas de crescimento, superiores a 2% ao ano, excepto durante a crise causada pela pandemia em 2020. No entanto, Portugal continua a ser um dos países mais pobres da Europa Ocidental, com muitas pessoas a lutar para sobreviver devido a… Devido aos baixos salários e à crise imobiliária.

Embora Ventura não pareça ter qualquer hipótese de se tornar primeiro-ministro, poderá desempenhar um papel crucial nas negociações da coligação após as eleições. O líder Chiga é conhecido pela sua retórica anti-imigração, prometendo substituir os partidos tradicionais, eliminar a corrupção e reduzir a carga fiscal. Chiga é o primeiro partido de extrema-direita a obter representação no parlamento português desde o golpe militar de 1974 que derrubou décadas de ditadura de direita.

