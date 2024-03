Modena: Licença de táxi reduzida (15 mil euros) se elétrico ou…

Modena: Licença de táxi com desconto muito respeitável para quem opta por carro elétrico ou de baixa emissão. Menos 15 mil euros. Foi o que decidiu a autarquia, que aprovou o concurso para 11 novas licenças, mas “Todos os veículos devem garantir um baixo impacto ambiental, com bónus apenas para veículos totalmente elétricos ou híbridos“.

Modena: O desconto também se aplica a veículos de “baixa emissão” (pelo menos Euro 6)

Ser taxista exige um forte investimento financeiro. Licenciamento custa dinheiro Até 80 mil eurosMas vale a pena escolher carros verdes: o preço Desce para 65 mil euros “Se limitado à utilização de veículos com pelo menos seis lugares (mais condutor) Somente elétrico ou totalmente híbrido Alimentado por GPL ou gasolina e sistema eléctrico. Ou sete assentos úteis ainda equipados com sistema de combustível de última geração Com baixo impacto ambiental“. Se os requisitos não forem atendidos: “Licenças serão retiradas“. Quem quiser pagar 80 mil euros deve tomar uma decisão cuidadosa: “Em todos os casos, os veículos a combinar com a licença devem estar equipados com os mais recentes sistemas de combustível“. Isso é dizer”É aprovado em uma categoria não inferior a Euro 6“.

Bom, mas não ótimo. Potencial zero de eletricidade

Lemos o anúncio. O pagamento é escolhido após aprovação no exame (bastante complexo, também é necessário conhecimento de inglês). Ocupou posição vantajosa no ranking. nãoNão há reserva para carros elétricosDaí a máxima liberdade de escolha para os novos taxistas. A única condição é não descer abaixo do nível de 6 euros, que é um nível bastante baixo. Especialmente no Vale do Pó. Possibilidade de obter o desconto também para carros híbridos – e portanto veículos com menores emissões na gama 61-135 g/km CO2 – e componentes adicionais (Faixa 21-60 g/km) Com a mesma quantidade de eletricidade, isso poderia resultar na não comercialização de novos táxis elétricos. Bolonha Lançou licitações apenas para carros elétricos e deu bônus generosos para troca de motores, e hoje existem 50 táxis elétricos. (50 táxi elétrico). No entanto, em Modena, em 2018, entrevistámos Gennaro, o seu taxista Ele já percorreu 400 mil quilômetros em seu Tesla. E ele não é o único, existem dezenas de motoristas de táxi em toda a Itália com veículos com emissão zero. Há também quem vira, mas não por causa do carro (que é considerado ótimo), mas por causa dele Das poucas colunas.