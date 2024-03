Testes de decolagem e pouso, voo de teste em 11 de março

Continue Obras de conclusão do Aeroporto de Salerno Costa Amalfitana, Isso se deve à reabertura dos voos prevista para o próximo dia 11 de julho, com a conclusão da ampliação da pista. Entretanto, ontem em Salerno, o chefe da Comissão de Transportes da Região da Campânia, Luca Cascone, anunciou o primeiro teste agendado para segunda-feira, 11 de março, de testes de aceitação com descolagem e aterragem da aeronave.

os detalhes

O mesmo Cascone Referiu-se também a outras intervenções de preparação para a activação do Aeroporto de Salerno: “Estamos a trabalhar arduamente para concluir o programa de obras e investimentos: deve ser construída a nova infra-estrutura do aeroporto que substituirá a existente – explica Cascone-Sta. entretanto, o terminal de vôo privado localizado em frente ao atual continua a crescer. Enquanto isso, a RFI confiou as obras de extensão do metrô. Aversana, e portanto a ponte sobre Sele, está sendo verificada no projeto: precisamos trabalhamos no fortalecimento da sinalização e agora estamos nos identificando com os três municípios envolvidos Acordo com táxis Com um propósito Diminui as licenças municipais “Continuar a rotação e garantir pelo menos 10-15 táxis para Belize por cada aterragem.” “A Gesac também está a realizar diversas negociações para aumentar o número de transportadoras que optarão por voar para Salerno: depois da Volotea e da EasyJet”, “informação oficial também da Ryanair”, Cascone, que se autodenomina “supersticioso”, confirma que prefere aguardar a conclusão das negociações antes de acrescentar mais detalhes. “A pista do aeroporto de Salerno, após as obras que serão realizadas, estará pronta para receber todos os voos: isso será um fato comprovado.”