Fluentify, a plataforma para aprender inglês com falantes nativos, entra no Voxy- Corriere.it americano

O sonho se torna realidade. A startup criada por três jovens italianos deixou de ser uma pequena promessa e entrou na órbita de um grande player com estrelas e listras. Surgiu Fluentify, uma plataforma de aprendizado de idiomas com escritórios na Itália e no Reino Unido: fundada em 2015 por Giacomo Moiso, Claudio Bosco e Matteo Avalle e propriedade da família Branca e do banqueiro Stefano Marsaglia, foi adquirida pela empresa americana Voxy, especializada em e-learning e fornecendo conteúdo de inglês (mais de 26.000 aulas, 80 cursos) Desenvolvido por Ap, Financial Times, Bloomberg e muito mais. E marcas como AirFrance, Campari Group, Colgate/Palmolive, DirecTV e Kellogg’s o utilizam. O processo, que Houlihan vê Luckey e Bonelli Eredy como conselheiros da Fluentify, fará com que os fundadores e acionistas italianos se tornem acionistas minoritários da Voxy: «Estamos muito bem organizados na Europa, estamos presentes na Itália, Espanha, Portugal, França e Estados Unidos. Enquanto o Reino e a Grécia estavam na Ásia e na América do Sul. Sempre focamos no ensino, eles estão no conteúdo educacional – explica Moiso, 34, de Turim. Nos unimos para criar o player mais poderoso do mercado. O objetivo é gerar US$ 75 milhões em receita nos próximos três anos, graças a uma expansão muito grande”.