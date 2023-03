Burberry em Turim, a marca britânica abre sua fábrica de luxo na cidade

Em meados de fevereiro, a joalheria Cartier foi inaugurada em Pas de Stora com um investimento de 25 milhões de euros. Na semana passada, o Fundo Quadrivio lançou uma vitrine para a Cover 50, empresa por trás da marca Turin Pants, que também foi usada pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e Sergio Marchionne. 28 de março A histórica marca inglesa “Burberry” anuncia a aquisição por 21 milhões de euros de parte da fábrica Pattern em Collegno, a partir do qual ele construirá seu ‘centro de estilo’ Made in Italy para projetar o famoso casaco Made in Britain. A transação está sendo supervisionada por Baker McKenzie, consultor jurídico. Estamos ansiosos pelas fábricas de baterias automotivas e fábricas de chips que foram anunciadas repetidamente e ainda não se materializaram, Turim volta à ‘moda’ com arquitetura de luxo.

capital da moda Três investimentos em três semanas, aliás, todos de cariz industrial, a que se juntam a cadeia Holding Moda, o magnata da produção de Claudio Rovere (10 empresas adquiridas em poucos anos), o crescimento da Boombogie de Manuele Musso e sobretudo Basicnet de Marco Boglioni, pioneiro dos novos modelos de negócios da moda, não é um acidente nem uma volta ao passado. Turim, a antiga capital da moda, também lamenta desfiles perdidos. Das primeiras calças femininas usadas em 1911 durante a Exposição Internacional, ao Empire Gift (Gruppo Finanziario Tessile) que criou Brest-a-Porter na década de 1960, agora está abrindo um novo espaço para si, entre inovação e indústria, em roupas de alta costura.

moda britânica A chegada da Burberry, um gigante do faturamento de £ 2,5 bilhões na cidade, não era de forma alguma óbvia. A marca temática do Cavaleiro Equestre, fundada em 1856 em Basingstoke, é cliente há muito tempo da Pattern, uma empresa com sede em Turim que atua na alta costura prêt-à-porter para grandes marcas. Agora a empresa como mencionado O CEO do grupo, Jonathan Akeroyd, está fazendo um investimento estratégico em Turim para obter maior controle de qualidade.entrega e sustentabilidade do produto.” Com este investimento, a Burberry assegura o know-how, desenvolverá as capacidades técnicas do vestuário exterior e integrará os níveis de sustentabilidade das atividades italianas na cadeia de valor adotada pela Pattern. READ Sardinia Leader Foundation, um projeto de startup do Mediterrâneo

O centro da elegância em Collegno A nova casa italiana da Burberry em Collegno fará parte da fábrica Pattern. Aqui está o “style center”, um verdadeiro polo de tecnologia outerwear, Desenhará materiais e modelos para agasalhos de alta costura e empregará cerca de 70 pessoas. A Burberry confirmou, em nota, que as atividades continuariam no local atual, ao mesmo tempo em que garantiu ao mercado que seus icônicos trench coats continuariam a ser produzidos no Reino Unido, onde o grupo continuaria investindo.

