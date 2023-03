Férias da Páscoa 2023, Bolonha está entre os cinco destinos preferidos dos europeus

Superadas as fases mais importantes da pandemia, o turismo volta a ser o protagonista. Graças às suas cidades, Bel Paese está pronta para receber visitantes de todo o mundo, onde Bolonha confirma-se como um dos destinos europeus preferidos Por aqueles que, por ocasião da Páscoa, farão as malas para chegar às Duas Torres.

Com a chegada da primavera, o desejo de decolar e desfrutar de alguns dias de relaxamento torna-se claro: isso é confirmado pelos dados que apareceram de acordo com o poderoso motor de busca de voos e hotéis www.jetcost.it que, segundo a tradição, regularmente analisa as buscas feitas em seu site, a fim de obter números confiáveis ​​com base em buscas reais.

As buscas de voos por turistas europeus são aumentado em 20%enquanto esses hotéis em 30% Em comparação com a Páscoa de 2019, ano anterior à pandemia. Além disso, os usuários gastam 25% mais tempo procurando diferentes alternativas de soluções, orçamentos e datas, o que indica um interesse genuíno e intenção de viajar e encontrar uma boa oportunidade.

Entre os números que saíram da pesquisa, vale citar A excelente posição ocupada pela Itália: Aliás, a bota está de volta ao topo, figurando entre os destinos eleitos pelos europeus para a Páscoa 2023. O clima ameno da primavera, a riqueza cultural, as praias, as paisagens e as tradições, além da rica oferta gastronômica, instalações e a hospitalidade tornaram-no no segundo país mais procurado, estando na Jetcost para estas férias, atrás apenas de Espanha e à frente de Portugal.

No detalhe, como já foi enfatizado, um marco notável foi alcançado BolonhaOs turistas estrangeiros pretendem passar as férias nas ruas de La Dutta, que se tornou a quinta cidade mais procurada pelos viajantes ingleses e espanhóis, sexta pelos portugueses, nona pelos holandeses e décima pelos franceses.

Assim, as ruas de Bolonha – e as ruas de Itália em geral – preparam-se agora para receber um grande número de turistas, que poderão assim descobrir e redescobrir as nossas terras, confirmando a atratividade dos seus monumentos e paisagens.

Para francês, espanhol, português e holandês, a primeira escolha recai sobre Cidade Eterna, RomaEnquanto os britânicos focam no Milan.

“Finalmente, a normalidade voltou às nossas vidas e com ela a grande vontade de viajar dos europeus. É muito bom ver que o interesse turístico por Bolonha voltou a manter-se na Páscoa e que continua a ser um dos destinos turísticos mais importantes do mundo, entre os bons preços que oferece, em comparação com outras cidades, e sua riqueza cultural e beleza neste período do ano – confirma Ignazio Ciarmoli, Diretor de Marketing da Jetcost – sua diversificada oferta gastronômica e seus bons hotéis e serviços continuam a seduzir um grande número dos turistas a ser uma das cidades italianas favoritas no motor de busca Jetcost “.