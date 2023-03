Não cometa esse erro, é fácil errar mas as penalidades são altas

Chegou o período de declaração de imposto de renda de 2023: aqui estão as datas para marcar no seu calendário para cumprir os prazos.

No dia 16 de março, agentes retentores entregaram o Certificado Único (CU) 2023.

Com isso, funcionários, autônomos e aposentados apresentarão os rendimentos resultantes em 2022. Em vez disso, será necessário esperar mais um mês para chegar ao resultado final de acumular declaração de imposto de renda 2023 Tanto para o Modelo 730 quanto para o modelo de Renda Pessoal. Então aqui estão os arquivos Datas a marcar no calendário e notas Não se esqueça de nenhum prazo.

Declaração de Imposto de Renda 2023: Aqui estão os dias para marcar para não errar

A primeira data a ser circulada em vermelho em um calendário ou diário é definitivamente uma data 30 de abril de 2023é o dia em que você registrará a agência de receita Cidadãos têm acesso a 730 formulários pré-montados. São formulários nos quais as receitas e despesas são lançadas automaticamente pelo fisco. O que os contribuintes devem fazer? muito pouco, a fim de verificar se todas as despesas incorridas foram lançadas ou para garantir que nenhuma alteração seja necessária.

Leia também “Formulário Regular de Declaração de Imposto de Renda 730 Notícias Importantes: Isenção e Limites de Renda”

Prazos em maio e setembro

No entanto, isso só pode ser feito a partir de 31 de maio, O dia em que o modelo pré-compilado pode ser modificado. Assim, caso alguns gastos não sejam informados ou os dados estejam incorretos, o contribuinte poderá proceder às correções. Caso contrário, formulários “corrigidos” podem ser enviados.

até o 30 de setembro Ficará marcado no calendário ou na agenda porque é o prazo para entrega da sua declaração de imposto de renda. Porém, por cair no sábado, a entrega do Formulário 73/2023 fica prorrogada até 2 de outubro. Este prazo é importante, mas caso o contribuinte se atrase, ele pode resolvê-lo enviando um formulário de renda pessoal que expira em uma data posterior.

Datas outubro e novembro

Em outubro, também há outra data importante: 25 de outubro. Com efeito, até esta data, em caso de omissões ou omissões, o contribuinte pode apresentar um suplemento de 730. Para isso, porém, ele deve ir a um cuidador, a uma cafeteria ou a um profissional qualificado.

Para finalizar, vamos também vermelho 30 de novembro, O dia em que o Formulário de Renda Pessoal deve ser arquivado como ação corretiva ao Formulário 730/2023 e como um complemento ao Formulário 730. Além disso, marca o fim do segundo ou único pagamento do contribuinte com o Formulário de Renda ou 730 sem alternativas fiscais. 30 de novembro também é o fim da temporada de renda.