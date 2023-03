Melhores ratings do MotoGP em direto na Sky: 824.000 espectadores médios e 6,6% de share para o Grande Prémio de Portugal

Ouça o top na Sky para MotoGP e Grande Prêmio de Portugala primeira corrida de moto gp afiliado 2023.

A corrida de Portimão, em directo a partir das 15h00 na Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, que viu o Campeão do Mundo Francesco Bagnaia e a Ducati vencerem, foi vista por 824 mil espectadores médios, com 6,6% fora de estoque, Um milhão e 26 mil Um espectador único e perpétuo80%. Face à edição do ano passado, o Grande Prémio de Portugal de 2023 regista um recorde crescimento de 38%. A transmissão atrasada entrou na TV8 a partir das 17h Um milhão e 301 mil espectadores médios, com11,4% fora de estoque.

Além disso, durante o fim de semana em Portimão, ele fez sua estreia lá corrida de velocidadeEste ano, um novo formato enriquece o fim-de-semana de corridas de MotoGP: rally aos sábados a partir das 16h00 367 mil O número médio de espectadores no Sky Sports e 506 mil espectadores médios TV8.

o primeiro corrida de velocidade ano foi transmitido ao vivo pela O canal oficial Sky Sport MotoGP no YouTube e no site skysport.ite até aprox. 140 mil Total de visualizações de vídeo. Além disso, no site da Sky Sport havia aprox. $ 1 milhão visitas, com 900 mil Visualizações de vídeo e 6.000.000 de visualizações de página, enquanto o desempenho estava bom contas sociais Eles chegaram 2 milhões de participação e 15 milhões das exibições de vídeo. Destaque também para as outras corridas exibidas ontem no Sky Sports: Races moto 2 dar a ela 13.15 visto antes 301 mil espectadores médios, em vez moto 3 A partir dos 12 anos ganhou 231 mil espectadores comuns.

Uma excelente estreia de época também para os estúdios, com a chegada do Paddock Live 408 mil Espectadores médios na corrida antes de e 355 mil Pós-corrida. Ela era 169 mil A audiência média de Race Anatomy tem a melhor audiência desde 2015.