Bosch testa veículos movidos a hidrogênio

Mesmo para longas distâncias – No Transporte profissional bensmas também para as pessoas, se necessário, o objetivo de chegar ao seu destino e fazer entregas o mais rápido possível muitas vezes entra em conflito com a gama limitada de veículos elétricos e com Longos tempos de envio para eles baterias, sem contar o efeito da carga útil transportada (e condições meteorológicas) na quilometragem “full power”. Os pontos fortes dos carros elétricos Alimentado por células de combustível, alta autonomia e, acima de tudo, tempos de reabastecimento rápidos, ligeiramente superiores aos exigidos pela gasolina e pelo diesel, podem desempenhar um papel na abordagem e resolução de problemas críticos típicos dos veículos elétricos a bateria. De fato, com uma fonte de energia de célula de combustível, é teoricamente possível usar veículos comerciais também Longas distânciassem o tempo necessário para reabastecimento intermediário (supondo que um ponto equipado seja encontrado!), prejudicando indevidamente a duração total do voo.

Em colaboração com ABT ELINE – O parceiro do projeto é ABT eLine, que projetou e converteu veículos em colaboração com a Bosch Engineering. Para constar, a ABT (conhecida sobretudo em esportes e tuning, devido às suas ligações com as marcas do Grupo Volkswagen) criou no passado recente variantes elétricas do Volkswagen T6 e Caddy da série anterior, a atual com sua própria seção . Destinado a transições “verdes”. todo o mundo ‘IAA. Transporte Em Hannover, a exposição dedicada aos veículos comerciais, agendada para 20 a 25 de setembro, a Bosch vai oferecer aos visitantes a oportunidade de testar estes protótipos na estrada.

trem de força de hidrogênio – Para o Sistema A células de combustível Os desenvolvedores puderam usar os componentes quase exclusivamente arbusto. O conjunto da célula de combustível que inclui a pilha, unidade de energia do ânodo com injetor de gás hidrogênio, ventilador de recirculação, unidade de controle eletrônico, compressor de ar elétrico e componentes do sistema de combustível está instalado. armazenamento de hidrogênio, bem como um grande número de sensores. A base técnica para ambos os carros são os caminhões eletrificados disponíveis comercialmente. As baterias foram substituídas por uma célula de combustível, cinco tanques totalizando mais de 10 kg de hidrogênio e uma bateria menor de íons de lítio. A eLine, parceira da ABT, adaptou o sistema de refrigeração, o sistema de controle do veículo e o sistema elétrico. A Bosch projetou o sistema de célula de combustível, integrou-o no carro com o sistema de armazenamento de hidrogênio e desenvolveu o sistema de controle associado. Após os testes técnicos exigidos, os veículos receberam aprovação oficial para uso na estrada.

até 540km – O projeto já traz informações importantes: mesmo estando totalmente carregado, os veículos podem Viaje até 540 km e com rHora de reabastecer completo com sóis 6 minutos. A célula de combustível pode, portanto, ser uma solução alternativa interessante para a propulsão elétrica no futuro, principalmente para os operadores de frota cujos caminhões percorrem distâncias particularmente longas durante o dia e retornam ao armazenamento à noite.