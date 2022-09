Prêmio Nacional de Imprensa “Maria Grazia Cutoli”, 18 de setembro em Lucera

Vencedores: Enrico Mentana, Antonio Badelaro, Stefania Battistini, Giamarco Sicuriza, Nello Scavo, Ennio Bellucci e Piero Basilo.

Lucera (FG) – Enrico Mentana, Diretor do TG La7, Antonio Badelaro, Presidente do Fatto Quotidiano, correspondentes de guerra Stefania Battistini (TG1), Giammarco Sicurezza (TG2) e Nello Scavo (correspondente especial da Avvenire), Ennio Bellucci (TGR) e Piero Paciello, diretor da revista online L’Attacco di Foggia, são os vencedores do 21º Prêmio Nacional de Imprensa “Maria Grazia Cutoli”, fundado e promovido pelo Centro Cultural “Luigi Einaudi” de San Severo, dirigido pelo Prof. Rosa Nicoleta Thomason. A Cerimônia de Premiação acontecerá no dia 18 de setembro às 10h30 no Hotel G. Garibaldi’ Lucera O Presidente Honorário do Prêmio Cutoli é Marco Clementi, Correspondente RAI de Pequim, membro do júri junto com outros vencedores de edições anteriores , Hafez Haidar (Indicado ao Prêmio), Nobel da Paz e Letras) e Georgiana Cristalli (ANSA), e com as professoras Ottavia Yarucci, Coordenadora do Ensino Médio, e Domenico Fasciarelli, Secretário do Prêmio e do Centro Einaudi.

Esta é a primeira vez O Prêmio Nacional de Jornalismo “Maria Grazia Cutoli” é realizado em Lucera, Com apoio organizacional do prefeito Giuseppe Beta e sua administração. O editor-chefe do TGR Puglia Giancarlo Fiume coordenará o trabalho. Este ano, o Prêmio Imprensa é acompanhado também pelo Prêmio Excelência, concedido a Francesco Spada, Vice-Primeiro Ministro, Ministro do Turismo, natural de San Severo. O Centro Einaudi também premiará o prestigioso Cavaleiro Europeu de Carlos V ao Professor. Manuela Mendonça, Presidente da Academia Nacional de História Portuguesa. Nascida “para ser inesquecível e para promover a paz”, Rosa Nicoletta Thomasson, presidente do júri do Prémio Cotoli, cita uma frase cara a David Sassoli, jornalista do TG1 e Presidente do Parlamento Europeu, a quem esta edição é dedicada. O Presidente Thomasson lerá, durante a cerimônia de premiação, a carta enviada a ela por Alessandra Vittorini Sassoli para agradecer-lhe por dedicar o prêmio a David Sassoli.

Desde que o prêmio foi criado, excelentes jornalistas de imprensa e televisão foram homenageados, dando vida a uma lista de honra verdadeiramente prestigiosa: Aldo Forbes, Giovanna Botteri, Elisabetta Rosspina, Michele Santoro, Antonio Ferrari, Duilio Giamaria, Gabriella Simone, Ferdinando Pellegrini, Tiziana Ferrari , Vittorio Delova, Lorenzo Cremonese, Giovanni Porzio, Enzo Nucci, Giuliana Sgrena, Francesco Varanda, Pietro Rachelle, Pino Scacchia, Michele Farina, Francesca Sforza, Carmen Lazzorella, Tony Caposo, Andrea Nicastro. , Paolo Conte, Lily Gruber, Ettore Mo, Barbara Schiavoli, Paolo Di Giannantonio, Lucia Annunziata, Carmela Giglio, Lucia Gurracci, Carlo Pollino, Enzo Nucci, Marco Clemente, Enrico Bellano, Claudio Acogli, Marc Inaro, Elvira Sierra Mariadro Gianti, Alisan Blatteroti, Marcelo Massi, Aldo Casullo, Maria Cavaro, Alessandro Casseri, Roberto Napolitano, Cecilia Rinaldini, Alberto Negri, Aviz Haider, Andrea Iacomini, Flavio Mocianti. Placas de menção especial foram entregues a Gicinto Pinto, Giorgiana Cristalli, Sergio Di Nicola, Grazia Leon, Benjamin Pascal, Francesco Giorgino, Giovredo Puccini, Massimo Sebastiani, Giovredo Palmerini, Disio Cristalli, Domenico di Konza, Parno Carvagna e Filipina. Gabriel Michelese (em memória), Andrea Vianello, Barbara Capone, Simona de Santis, Giuseppe La Viña, aos quais se somam os vencedores da presente edição.

Em 2021, em uma edição verdadeiramente excepcional, o prêmio foi entregue ao Papa Francisco e entregue diretamente ao Santo Padre por Rosa Nicoletta Thomason e Domenico Fasciarelli durante um encontro no Vaticano. O prêmio jornalístico Maria Grazia Cutoli “Não esqueça e construa a paz”, é um evento de calibre nacional pela defesa da informação, como condição da liberdade e da democracia, e pela defesa dos direitos humanos e da dignidade. Fortemente desejado pelo responsável do centro cultural “L. Einaudi”, Professora Sênior Rosa Nicoletta Thomason, o prêmio, que começa com um “dever de lembrar”, lança luz sobre o futuro e para aqueles países que ainda lutam por liberdade e democracia, e resume seu compromisso com a promoção da paz. Incluído está o prémio “Maria Grazia Cutuli” Na programação de muitas escolas secundárias, leva os alunos a ler, discutir e debater, incentivando os jovens a refletir sobre os valores universais de liberdade e paz, que devem ser seriamente apurado e defendido como o bem mais precioso da humanidade. O Prêmio Kotoli é também uma oportunidade para aproximar o grande jornalismo nacional, por meio de jornalistas de destaque, da trilha cultural reconhecida pelo Conselho da Europa “Le Vie di Carlo V”, na qual Rosa Nicoletta Thomasson é o vice-presidente europeu. Einaudi “, entre suas atividades de maior prestígio, inclui estudos e pesquisas sobre o imperador Carlos V, promove e realiza, com uma procissão histórica à moda renascentista, importantes eventos na Itália e no exterior, com o objetivo de aumentar e fortalecer a rede de cidades participando do projeto “Le Vie di Carlo V”.

Neste ponto, deve ser feita uma nota biográfica de Maria Grazia Cutoli, a quem o prémio é atribuído. Nascida em Catania em 1962, Maria Grazia se formou em Filosofia com nota máxima e honras pela Universidade de Catania. Ele imediatamente entrou na imprensa, colaborou com o jornal La Sicilia e apresentou o noticiário da noite para a rádio regional Telecolor International. Com determinação, coragem e perseverança, mudou-se para Milão, onde começou a trabalhar para o jornal mensal Marie Claire, e também ganhou contratos para o semanário Época. Tendo se tornado jornalista profissional, começou a cooperar com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, adquirindo grande experiência em questões de política externa, que se tornaram sua grande paixão. Após algumas décadas de trabalho temporário no Corriere della Sera, em 1999 foi contratada permanentemente pelo prestigioso jornal e foi imediatamente encaminhada para a redação estrangeira. O ponto de virada em sua carreira veio, dois dias após o ataque de 11 de setembro de 2001 às Torres Gêmeas em Nova York, quando o jornal a enviou ao Afeganistão como “repórter”, em uma visita temporária ao Paquistão. Em 19 de novembro de 2001, na estrada de Jalalabad a Cabul, perto de Sarobi, a cerca de quarenta quilômetros da capital afegã, foi morta junto com Julio Fuentes, correspondente do jornal espanhol El Mundo, e dois correspondentes da agência. Reuters, Harry Burton e Azizullah Haidari. O tribunal criminal de Roma condenou os dois afegãos acusados ​​de matar Maria Grazia Cutoli, que já havia sido condenada no Afeganistão a 16 e 18 anos de prisão e detida em seu país de origem, a 24 anos de prisão.

Por fim, algumas notas sobre Lucera, cidade que este ano recebe o Prêmio Nacional de Jornalismo “Maria Grazia Cutoli”. Lucera tem origens muito antigas. Diz-se, de fato, que seu nome deriva dos lexemas etruscos e que Diomedes, que chegou a Dauna após a Guerra de Tróia, apresentou a deusa Minerva no lendário templo dedicado a ela, localizado no bosque sagrado que envolve a cidade. Vale a pena notar a presença de achados de diferentes épocas: dos vestígios do Neolítico à Idade do Bronze, às evidências do período grego, o Dauna, aos monumentos romanos e modernos. Aliada de Roma contra os samnitas, Lucera foi elevada a colônia de direito latino, com ampla autonomia, magistrados especiais e privilégios financeiros. Colônia militar no período augustano, no século I aC Marco Vecellio Campo mandou construir um majestoso anfiteatro elíptico em homenagem a Otaviano, destacado em 1932 e perfeitamente preservado. Os normandos dominaram até ao ano de 1200, e a história da cidade cruzou-se com a história do povo suábio e em particular com a história de Frederico II, que fez da cidade um dos redutos do seu poder e transferiu, em 1224, um colônia dos árabes inquietos. Residentes da Sicília. Lucera ergue-se sobre três colinas, sobre as quais o imperador Frederico II construiu sua magnífica residência, o Palatium (1233), depois cercado por imponentes muralhas para formar o imponente Castelo Suábio-Angevino que ainda hoje domina a cidade. Durante os anos de existência de Frederico, Lucera viveu um período de grande desenvolvimento civil e económico e foi enriquecida por testemunhos notáveis ​​da arte islâmica – palácios, mesquitas, haréns – cujas ruínas ainda hoje podem ser encontradas, visitando a torre sarracena do século XIII ou a bairro que se ergue em “Streets to Fences” junto à Porta Troya.

A mesma catedral, um belo exemplo do estilo gótico angevino, foi construída no início do século XIV sobre as ruínas de uma mesquita, para celebrar a vitória dos angevinos sobre os “infiéis” e dedicada a Santa Maria, a padroeira da cidade. No mesmo período, Charles Anjou, o principal arquiteto da derrota dos suevos, construiu a Igreja de San Francesco, agora um santuário: dentro dos restos do “Padre Mestre” San Francisco Antonio Fasani (1681-1742), Santa Lucera . Outras igrejas no centro histórico da cidade também têm grande beleza, incluindo as igrejas de San Domenico, San Antonio Abate, Santa Caterina, del Carmen e assim por diante. Mesmo após o período angevino, Lucera desempenhou um papel importante na economia local, enriquecendo-se com novas instituições, como a universidade, a corte, a biblioteca, o Teatro Garibaldi e muitos palácios nobres. Muitos desses edifícios, principalmente privados, conservam pátios impressionantes, móveis luxuosos e afrescos originais: o centro histórico está repleto de pátios, pátios e edifícios de arquitetura nobre. Em frente à catedral está o Paço Episcopal, que abriga o Museu Diocesano. Não muito longe do Duomo, dentro do Palazzo De Nicastri, o Museu Cívico Fiorelli oferece muitos testemunhos da vida da cidade, desde os tempos pré-históricos até os dias atuais.

por Goffredo Palmerini