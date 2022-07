Aposentados no exterior com seus filhos, aqui estão meus destinos favoritos: Espanha, Portugal e Tunísia

Os fluxos ainda são pequenos. Mas é importante economicamente. Os aposentados italianos que se mudam para o exterior representam uma parcela muito limitada – embora crescente – das pensões que o INSI paga fora das fronteiras nacionais. Mas eles se sentem quando você olha para os valores envolvidos. Basta pensar em Portugal, um destino que há vários anos atrai ex-trabalhadores do nosso país graças à sua atraente regulamentação fiscal: as pensões pagas atualmente rondam os 3300 mas num total anual de 151 milhões. Em comparação, os tratamentos na Alemanha são mais ou menos 50 mil mas a um custo inferior, 109 milhões: em geral são cheques muito pequenos, que provavelmente correspondem a alguns anos de trabalho dos nossos compatriotas, antes de se mudarem para o território alemão. Outros destinos populares são a Tunísia (especialmente para ex-funcionários públicos) e a Espanha. No entanto, a adequação não é o único motivo que leva italianos maduros a deixar nosso país: mesmo aqueles que optam por perseguir seus filhos “em fuga” para o trabalho começam a revelá-los através de estatísticas, especialmente em outros países da UE. Estes são alguns dos dados que saíram da conferência “Itália, Pensões e Mobilidade: Histórias de Partidas e Regressos” organizada conjuntamente pelo INPS e a Fundação para os Migrantes.

As intervenções do presidente Pasquale Tredeco e de outros diretores do instituto pintam um quadro em que as últimas histórias são de estrangeiros que chegaram à Itália e depois, em idade mais madura, começaram a voltar para onde começaram. O fluxo de pensões para os imigrantes está diminuindo, enquanto o que vai para os estrangeiros que retornam está aumentando.

Pagamentos

Em geral, a Itália paga 326.000 pensões no exterior, em cerca de 160 países, principalmente na Europa e na América do Norte. Mas nosso país ainda é de longe o beneficiário – em grande medida – de pagamentos do exterior. As pensões pagas fora das fronteiras nacionais cobrem 56,1% da Europa, seguida pela América do Norte (22,8%), Oceania (10,7%), América do Sul (8,1%), África (1,2%), Ásia (0,6%), América Central ( 0,5%). Quanto aos imigrantes no nosso país, a Tredeco afirma que o seu “saldo” continua negativo, o que significa que, mesmo por razões de idade, pagam proporcionalmente mais contribuições do que os benefícios previdenciários que recebem: “Os trabalhadores de fora da União Europeia pagam 10,8 bilhões de contribuições para fora de um total de 163 bilhões e receber apenas 1,2 bilhão em benefícios de pensão de um total de 300 bilhões.”

Susanna Thomas, da Direção Central de Pensões do instituto, concentrou-se nas opções de quem deixou a Itália depois de já ter conquistado o direito a uma pensão. Essas pessoas podem ser divididas em três grandes categorias: imigrantes que receberam direito a uma pensão, decidem retornar ao seu país; pais de imigrantes, que decidem juntar-se aos filhos para os ajudar a gerir os netos ou, simplesmente, para evitar a solidão; E, finalmente, aqueles que o fazem para alcançar as vantagens económicas e financeiras que alguns países vislumbram: “Há cada vez mais casos esporádicos de cidadãos que migram simplesmente porque procuram lugares mais exóticos ou mais confortáveis ​​em termos de necessidades pessoais. ”