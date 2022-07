Você deve manter o Telepass ou não? Aqui estão os prós e contras do fim do ‘Monopólio’

Até recentemente não havia dúvidas ou alternativas. Mas hoje é melhor manter o Telepass ou não? objetivo da situação.

EU pegue incrementos anunciado por Telepass e para muitos motoristas está na hora Escolher.

o O serviço Telepass da empresa já não é o único serviço do mercado Existem alternativas a serem consideradas. Tal como Movimento Unipolque é oferecido para entrar no mercado 6 meses de aluguel grátis. Mas não faltam novas ofertas e pacotes Bônus de motocicletaE a Reembolso e pagamento por uso Para ser explorado com o fator de taxa “antigo”.

Talvez o único “defeito” seja que Anunciando aumentos De Telepass veio embora As férias de verão estão próximas. As pessoas que decidiram “desistir” da forma de pagar pedágio na rodovia se encontram um pouco nessa direção dificuldade. Vamos ver por quê.

Você deve manter o Telepass ou não? como cancelar

Ainda hoje, se for necessário ajudao cliente Telepass pode ir fazer Cancelamento em muitos Pontos azuis estão espalhados por toda a Itália. Mas agora este serviço parou desde o dia primeiro de junho passado. Quem quiser enviar Rescindir o contrato Você vai ter que fazer isso de longe. Talvez nem todos tenham “confiança na tecnologia da informação”. No entanto, o Telepass Ligação Gratuita 800.269.269De segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Também parece que um arquivo Práticas de “inundação”e muitos motoristas “relataram” Demora na celebração do contrato. Com o conseqüente transtorno Eles não podem ativá-lo com outros fornecedores com serviço.

Não vamos esquecer que então Se o transceptor não for devolvido (com F/R registrado) em 25 dias, pegue um Uma multa de cerca de 25 euros. Em suma, são inconvenientes que não devem acontecer logo antes das viagens de verão.

Promoções de telepasse

Uma vez que será (muito provavelmente) difícil rescindir o contrato, Melhor verificar se você pode aproveitar as ofertas do momento. Junto com os aumentos, de fato, a Telepass criou uma série de BenefíciosE a Para clientes existentes e novos.

Realmente há muito incentivos Para ativar a tarifa automática com esta empresa. por exemplo, Até 30 de setembro Você pode ter Dinheiro de volta Ambos existem suprimentos A partir de combustível Do pacotes elétricos de veículos. Ou, novamente, é obtido Bilhetes gratuitos para transportes públicos ou lavagem de carros Em linha reta Até 30 de agosto e tudo 30 de setembro. Depois, há descontos à vista ou cashback ainda mais rico Se você estiver usando o Telepass por Pague o selo ou verifique o carro.

Não vamos esquecê-lo, Assim como o novo UnipolMovecom o Telepass pode ser explorado Opção de pagamento por uso. praticamente, Você paga apenas pelo mês em que usar os ServiçosE as A ativação é gratuita até 15 de julho.