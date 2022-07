Xceedance nomeia Isabelle Clausner e Tracy Harrington Cloud, duas veteranas do setor, para apoiar o mercado europeu

ExcessoA empresa, fornecedora global de serviços de suporte, tecnologia e dados para as operações estratégicas de seguradoras, anunciou a nomeação de duas especialistas do setor, Isabelle Klausner e Tracy Harrington Cloud, para desenvolver e gerenciar interações comerciais com seguradoras na região europeia .

Isabel Klausner, com sede em Paris, junta-se à Xceedance como vice-presidente de atendimento ao cliente para o sul da Europa. Com mais de 20 anos de experiência nos mercados seguradores europeus, irá desbloquear as capacidades da Xceedance e apoiar as prioridades estratégicas das companhias de seguros em Itália, França, Espanha e Portugal.

O texto original deste anúncio, escrito no idioma de origem, é a versão oficial original. As traduções são fornecidas apenas para conveniência do leitor e devem se referir ao texto original, que é o único texto legalmente válido.







Assista ao original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220705005176/ar/

Stephen Breen, Rein4ce Ltd



telefone: +44 (0) 7843 076556



E-mail: [email protected]



Link permanente: http://www.businesswire.com/news/home/20220705005176/it

PRESS RELEASE – Responsabilidade Editorial da Business Wire