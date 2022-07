Joe Biden, depósito de gasolina? Réplica Too Tough por Jeff Bezos – Libero Quotidiano

em que direção está se movendo, Joe Biden Ele comete erros grosseiros e grosseiros dos quais qualquer um riria. e depois Elon Muskque declarou publicamente que retirou seu apoio aos democratas, agora vem um tweet sarcástico Jeff Bezos, o patrono da Amazônia, e com ele o próprio Musk, o homem mais rico e poderoso do mundo. Duas facadas fatais na já trêmula “liderança” do presidente norte-americano, que agora atingiu seu clímax nas pesquisas de opinião sob os golpes da crise ucraniana de um lado e da crise econômico-financeira do outro.

inflação E a Preço da gasolina Eles estão entre os sinais mais claros da tempestade de meses que agora ameaça engolir todo o Ocidente, com os Estados Unidos na liderança. Daí o presidente da Casa Branca pediu às grandes empresas americanas que operam postos de gasolina que reduzam o preço na bomba porque esta “deve refletir o custo que se paga pelo produto”. Essa demanda é claramente inaceitável, pois exigiria que as empresas operassem com lucro zero e sem margem de lucro. O que confirma, segundo muitos, a abordagem errada de Biden, que confunde os problemas a montante e a jusante. Bezos, no Twitter, respondeu educadamente, mas também duramente, acusando-o, na verdade, de não conhecer as regras básicas do mercado de oferta e demanda.

“Ai. A inflação é problema muito importante Por que a Casa Branca continua fazendo declarações como esta – escreve o bilionário americano. É um desvio ou um profundo mal-entendido da dinâmica do mercado subjacente. “De qualquer forma, seria um cenário perturbador, dado quanto poder e alavancagem Biden tem.” É um tempo de guerra e perigo global.” Biden escreveu, pedindo aos grandes postos de gasolina que “cortassem o preço do combustível” e o fizessem “agora”.