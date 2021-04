Draghi quer relançar os desafios da economia italiana para a sustentabilidade europeia

Primeiro-ministro Draghi: “Ninguém na União Europeia acredita que as regras vão voltar ao que eram, haverá uma solução lógica para a dívida.” Cuidado frugal. Constrangimento de Dumbrovsky

Da redação política

Sempre há uma frase do primeiro-ministro Mario Draghi Nas conferências de imprensa que deixaram de ter lugar de destaque nas liturgias europeias. Na reunião anterior, o primeiro-ministro disse algo muito alto, atacando o presidente turco Erdogan IdentidadeUm ditador com quem devemos ser francos e prontos para cooperar. “ Hoje focado em algo “mais leve”, mas não menos amargo ouvir os líderes dos Estados membros da UE no norte da Europa, que gostam mais da austeridade que a pandemia colocou de lado.

Draghi fala sobre a dívida pública italiana A proporção deve chegar a 159,8 por cento no próximo ano, e o primeiro-ministro não espera uma temporada de confrontos com os falcões. “Em conversas realizadas a nível europeu “ Hectare Minha drageia,Ninguém levantou a possibilidade de voltar às regras como estavam, é uma discussão complexa que vai continuar ao longo do próximo ano … ”. Mesmo um “falcão” como Valdes Dombrowskis No final de uma reuniãoEcofen Mastiga amargo, sem ter força para comentar os dizeres Minha drageia O que parece ser uma descrição inócua da realidade, ao invés de ser ofensivo como é em seu estilo.

Mas certamente não por esse motivo são menos “pesados” Nostálgicos no Norte da Europa, adeptos das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, afastados no ano passado para permitir investimentos anticrise, e preocupados com o crescimento da dívida de países como a Itália, que já estavam atrasados ​​a essa altura. “ A questão é, ser capaz de crescer – ele adicionou Minha drageia -, Este é o critério para sair do endividamento elevado, a relação dívida / PIB a julgar pelos olhos de ontem vai ser muito preocupante, mas os olhos de hoje são completamente diferentes ”. A seguir acrescenta:“ Outros países estão em condições que não são diferentes das nossas. ”. O primeiro-ministro espera que, no final do debate europeu, “Haverá uma solução lógica: uma redução da relação dívida / PIB sem comprometer as economias dos países..

A nível europeu, no momento da decisão, existe apenas um Pacto de Estabilidade e Crescimento Ele será suspenso novamente no próximo ano. Embora no final deste ano comece a discussão sobre o que fazer a seguir. Ministro da economia Daniel franco Enquanto o primeiro-ministro Draghi falava na conferência de imprensa, ele participou de videoconferências paraEcofen, Com colegas do Mali de outros países da União Europeia. Uma longa sessão para avaliar os planos nacionais de recuperação e resiliência a apresentar em Bruxelas até 30 de abril.

Das declarações do Vice-Presidente da Comissão Europeia Dombrovskis No fim deEcofen O Comissário de Economia Paolo Gentiloni No final do Eurogrupo desta manhã, a Itália claramente não está no grupo de países que estão realmente prontos para apresentar os planos. Espanha, Portugal, Grécia e França provavelmente irão apresentá-los ao julgamento do Palácio do Berlaymont já na próxima semana – que por sua vez terá dois meses para examiná-los. Não a Itália, que também se deve aMudança de governo, Ele está se referindo a GentiloniContinua a trabalhar no seu próprio plano, o maior da União Europeia com a maior parte da ajuda, mais de 200 mil milhões de euros.

Portanto, pode levar mais algumas semanas após o prazo final de 30 de abril. O comissário de economia também planeja mais dois ou três, principalmente até meados de maio, para dar tempo aos países que não estão preparados para encerrar o pacote. Com a XX Settembre, eles garantem que o prazo seja cumprido. “Mas o importante é ter planos de boa qualidade, ao invés de cumprir um prazo“Você desiste.” Dumbrovskies. Especialmente porque, para alimentar a próxima geração da União Europeia, será necessário aguardar a ratificação por todos os 27 Estados membros.

Ela perdeu o apelo em dez estados, incluindo Alemanha e Polônia. A presidência portuguesa, que termina no final de Junho, está confiante que poderá obter o disco verde de todos os países até ao final do mandato, para que a Comissão possa ir ao mercado emitir obrigações para aumentar os recursos. Claro, quem chega primeiro com o plano tem uma chance melhor de conseguir seu primeiro dinheiro, que é o adiantamento de 13% que Bruxelas gostaria de dar a todos os estados membros no verão, mas que, devido ao atraso, não . Disponível imediatamente para todos (para a Itália, 21 bilhões).

Entre os parceiros europeus, não há preocupação com possíveis atrasos para a Itália Em mostrar seu plano de recuperação. Tanto porque o prazo de 30 de abril é considerado “flexível”. E ambos são porque o governo liderado pelo ex-presidente Banco Central Europeu Ainda é uma garantia em Bruxelas. O ponto é que Minha drageia Já começou a identificar riscos para o debate futuro da política monetária. Esta é outra história que, embora perturbe o Norte, poderia ter um desenvolvimento muito diferente do passado, em que a Alemanha enfrentou a Grécia na crise da dívida ou em que Bruxelas ameaçou com medidas de dívida excessivas contra a Itália. Na época do Conde I, com também acaloradas discussões com governos anteriores (Renzi, Além disso Berlusconi E substituiu Monty Em 2011).

Quando solicitado a comentar as palavras de DraghiE a Dumbrovskies Ele se sente envergonhado. É diferente, como você sabe, à luz de sua história “Falco dell’austerityTornar-se uma referência para o “frugal”. Mas a crise epidêmica deu-lhe as armas. Por isso, afeta também o fato de o interlocutor ser Minha drageiaEsta é a pessoa que estava dirigindo Banco Central Europeu Eu consegui dobrar os alemães em ‘Flexibilização quantitativa ‘, Para provar que ele está certo sobre a história.

Dombrowskis lembra da Comissão Europeia,Lançou uma revisão das regras da UE sobre orçamentos públicos antes mesmo da pandemia. Suspendemos esse trabalho, mas indicamos que voltaremos quando a crise passar. É importante construir um consenso sobre a direção das regras relativas às contas. Existem parâmetros – Deixe ela continuar – Em primeiro lugar, simplifica as regras que se tornaram muito complexas e se baseiam em indicadores não observáveis, como o hiato de produção; A natureza adversa do ciclo econômico e sustentam a recuperação econômica. É claro que poderemos fazer propostas mais detalhadas na retomada das consultas sobre a revisão e conclusão das regras. ”.

Por enquanto, a posição de Draghi, com o apoio de Gentiloni na Comissão EuropeiaNão tem a intenção de provocar polêmica. A discussão das regras relativas às contas públicas começará no outono, se a emergência pandêmica permitir. Mas levanta mais do que algumas sobrancelhas na União Europeia. Algo semelhante ao que aconteceu com a frase “Ditador ErdoganCom um general e um constrangimento ‘Sem comentáriosNas chancelarias europeias. Basicamente, o chefe de governo determina em qual região o Pacto de Estabilidade e Crescimento será disputado. North avisou, mesmo que Covid roubasse suas terras.