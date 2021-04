Novas atualizações para todos os dispositivos OnePlus, Samsung, Xiaomi e Huawei

O fim de semana é dedicado a Atualizações de software No mundo Android: vários modelos de marca são lançados OnePlusE a SamsungE a Xiaomi e Huawei, Com Publicidades Mais interessante dependendo da situação.

Mais precisamente, a lista completa consiste em: OnePlus 9RE a OnePlus 7 e 7 ProE a OnePlus 7T e 7T ProE a Samsung Galaxy Note 9E a Samsung Galaxy S10 LiteE a Samsung Galaxy M51E a Xiaomi Mi 11 UltraE a Xiaomi Mi 10 Ultra e Huawei P40 Lite 5G. Chega de conversa, aqui estão todos os detalhes.

Vamos começar com as atualizações da casa OnePlus, Que são especialmente numerosos que, como sempre, foram anunciados pelo fabricante em seu fórum oficial.

o mais recente OnePlus 9R, Que não chegará à Índia por enquanto, pelo menos, está recebendo a versão estável do OxygenOS 11.2.1.1, Com muitas melhorias no desempenho e estabilidade, mas também na estabilidade de carregamento, feedback tátil no Call of Duty Mobile, alteração anormal do tom de toque no modo dual SIM e velocidade de carregamento de fotos na Galeria. Aqui está a mudança completa para atualização:

Sistema A estabilidade de carregamento foi aprimorada para fornecer uma melhor experiência do usuário Melhorar a estabilidade de carga Feedback tátil aprimorado para Call of Duty Mobile Corrigida alteração anormal de toques de entrada dual SIM Corrigido o atraso nas chamadas recebidas quando o dispositivo estava carregando Correções gerais de bugs

Galeria Velocidade de carregamento da galeria aprimorada para acelerar o processo de visualização da imagem

hora Desempenho de vibração aprimorado de tons de alerta

rede Melhore o desempenho do ponto de acesso Wi-Fi



Passando para os modelos antigos, uma nova versão do Android 11 Com OxygenOS 11 (E outras notícias) Locker Smartphone OnePlus 7E a 7 ProE a 7 colheres de sopa e 7T Pro. O lançamento foi retomado depois que a atualização anterior foi puxada devido a erros inesperados, neste caso, um OxygenOS 11.0.0.2, Que também traz novos recursos para a câmera e Patch de segurança Março de 2021. Aqui está o changelog completo (muito longo):

Sistema Atualização para a versão OxygenOS 11 O novo design visual da interface do usuário oferece uma experiência mais confortável com vários aprimoramentos de detalhes Melhore a estabilidade de alguns aplicativos de terceiros e melhore a experiência O patch de segurança do Android foi atualizado para 2021.03 Pacote GMS atualizado para 2021.01 Como esta é uma atualização para a versão do Android 11 com muitos novos recursos, o tempo de atualização pode ser mais longo. Por favor, aguarde a conclusão da atualização

Câmera Atualize a interface do usuário da câmera e melhore alguns caminhos de função para oferecer uma operação mais conveniente Codec HEVC recém-adicionado para reduzir suavemente o tamanho do armazenamento de vídeo, capturar mais imagens e capturar sem comprometer a qualidade Acessibilidade recentemente adicionada a um aplicativo de terceiros para compartilhar a imagem clicando nela e segurando a visualização Acesso rápido recentemente adicionado ao modo de gravação pressionando e segurando o botão do obturador e movendo o botão, você pode facilmente aumentar ou diminuir o zoom A tela foi adicionada recentemente no modo de intervalo para mostrar o tempo real de filmagem

Largura ambiente Um estilo de relógio Insight recém-adicionado é uma co-criação com a Parsons School of Design. Ele mudará de acordo com os dados de uso do telefone (para definir: Configurações> Personalização> Relógio na tela ao redor) Recurso de tela recém-adicionado que pode pintar automaticamente uma imagem wireframe com base em uma imagem de tela de bloqueio em seu telefone (Caminho: Configurações – Personalização – Papel de parede – Tela – Escolha a imagem de visualização e pode ser criada automaticamente)

Modo escuro Adicionada tecla de atalho para o modo escuro e deslize rapidamente para baixo para ativar Suporte ao recurso Auto e personalização de intervalo de tempo (Track: Settings – Display – Dark Mode – Auto On – Auto Enable from Sunset to Sunrise / Custom Time Zone)

Espaço de jogo Caixa de ferramentas de jogos recém-adicionada para as teclas Fnatic apt. Agora você pode escolher três métodos de notificação: somente texto, notificações e bloqueio, apenas para uma experiência de jogo envolvente Recurso de resposta rápida recém-adicionado em pequena janela para Instagram, WhatsApp e Telegram (habilite-o deslizando para baixo a partir do canto superior direito / esquerdo da tela no modo de jogo) Recurso de prevenção de uso indevido de toque recém-adicionado. Ative-o, deslize de cima para baixo na tela, toque em e a barra de notificação aparecerá

Prateleiras Novo design de prateleira, a interface é mais clara Adicionado widget de previsão do tempo, efeito de animação mais inteligente

Galeria Apoie a função de história, crie automaticamente vídeos semanais com fotos e vídeos armazenados Melhore a velocidade de carregamento da galeria, a visualização da imagem será mais rápida



Xiaomi Mi 11 Ultra e Mi 10 Ultra: notícias de atualização

Atualizar para Atualização MIUI 12.5.0 Para o novo carro-chefe Xiaomi Mi 11 Ultra Está no ar há dias, mas agora é uma realidade: 937 MB jogados pelo ar com o build MIUI V12.5.3.0.RJBCNXM. Para manter seus camaradas, existe também o modelo extremo do ano passado, que é Xiaomi Mi 10 Ultra.

Para obter mais detalhes sobre MIUI 12.5, recomendamos que você consulte Nosso estudo.

Samsung Galaxy Note 9, S10 Lite, M51: novidades de atualizações

Quando se trata de atualizações de software, um nome Samsung Praticamente nunca falha e ainda hoje não existem três tipos ruins: Samsung Galaxy Note 9E a Samsung Galaxy S10 Lite e Samsung Galaxy M51 Receba SMR (versão de manutenção de segurança) de abril de 2021, junto com os patches de segurança relacionados.

Samsung Galaxy Note 9 riceve la build N9600ZHS7FUD1 Em diferentes mercados, sem outras novidades. A mesma letra para o Samsung Galaxy S10 Lite, que tem 177 MB de tamanho para a versão G770FXXS4EUC1 E Samsung Galaxy M51 com M515FXXS2CUD1.

Huawei P40 Lite 5G: a notícia da atualização

Fechamos esta revisão com Huawei P40 Lite 5G Que, como mostra a captura de tela, recebe um arquivo OTA de 222 MB junto com a versão do software EMUI 10.1.1.231. Ainda não há EMUI 11, portanto, mas apenas Patch de segurança de fevereiro de 2021.

Com exceção do OnePlus 9R, que é vendido apenas na Índia, e do MIUI 12.5, que foi lançado apenas na China, outras atualizações estão sendo lançadas globalmente. Aqui estão os caminhos a seguir para procurá-lo manualmente:

Por OnePlus,Definições > Sistema > atualização do sistema“

Na Samsung,Configurações> Atualizações de software> Baixar e instalar“

Para Xiaomi,Configurações> Informações do sistema> Versão MIUI> Verificar atualizações“

Na Huawei,Definições > Atualização do sistema > Verifique se há atualizações“

Obrigado Emilio pela dica