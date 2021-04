Riscos na Conta / Derrota da Prudência

Vamos discutir, vamos discutir. Vamos nos dividir entre “conquistadores” e “fechados”. Repetimos o slogan de que as vacinas são a salvação. Continuamos a chamar “uma determinada data” para a reabertura. Mas a verdade é que o governo não tem alternativa. Ele provavelmente sabe muito bem o que devemos fazer, mas provavelmente ele sabe – quando chegamos ao ponto que chegamos – a única coisa que ele pode fazer é errado: abrir com apenas algumas centenas de locais de tratamento intensivo gratuitos, rezamos para que a Itália não siga a triste história da Sardenha, que desde cedo promoveu uma “zona branca” a ser imediatamente rebaixada a uma “zona vermelha”. Dois fatores muito poderosos nos conduzem a este cenário. O primeiro é a formação política do governo, que deve levar em conta, pela primeira vez desde o início da epidemia, tanto a pressão da esquerda para abrir escolas e atividades culturais, quanto o direito de abrir lojas.





Deste ponto de vista, a expansão da maioria fortaleceu as tendências abertas, e já enfraqueceu a prudência do partido minoritário: agora esquerda e direita não se enfrentam por razões de saúde e econômicas, mas simplesmente competem para se compensar. para agradecimentos para reabrir (em breve). Mas há outro fator, muito mais forte, que está silenciando o Partido Prudencial, que é o caminho percorrido por países que, muitas vezes sem vacinas, domaram a epidemia se tornou simplesmente intransponível para nós.

O que países como Irlanda, Dinamarca, Portugal, Suíça, Canadá e África do Sul fizeram?

Eles fizeram o que nós mesmos fizemos há um ano, na primeira fase da pandemia: um bloqueio perigoso e oportuno. Graças aos dados de mobilidade do Google, é fácil medir o grau de conformidade do confinamento na casa de diferentes países, e o resultado é muito claro: fizemos 100 fechamentos um ano antes (abril de 2020), nosso último desligamento foi menor. Aos 50 (até 30 de fevereiro), enquanto os países que conseguiram foram perto de 100, o equivalente ao nosso país na primeira vaga.

Resumindo, eles realmente desligaram, nós brincamos com seu algoritmo de cores legais por 6 meses. E fizemos isso porque não mudamos a filosofia que norteou o governo da epidemia: feche só quando vir o colapso do sistema de saúde, e silenciarem as filas de ambulâncias que não podem entrar no hospital, festa do PIB ; Reabra assim que os hospitais começarem a esvaziar e o Rt cair abaixo de 1.

Além disso, uma filosofia sempre foi acompanhada por um mandamento não escrito: “Não terás outro deus senão o de fechar” (e agora por uma questão de polinização …). Uma vontade nada surpreendente, porque as pequenas divindades são chamadas de: esfregaços em massa, rastreamento, controle de quarentena, medicina regional, troca de ar interno e promoção do transporte público local, apenas para citar alguns; E custa muito mais do que um decreto que trancaria todos nós em casa. Se fosse mais ou menos o que aconteceu, ele diria: Porque nós, sendo tão atrasados ​​na vacinação, não podemos fazer hoje a menos que a parte da cautela (Crisanti, Galli, Ricciardi) se canse de recomendá-la nos últimos seis meses?

A resposta é emocionante: porque esgotamos todas as reservas, em todos os níveis. E quando as reservas acabam, o governo só pode tentar reabastecê-las, mesmo que isso custe mais milhares de mortes. Mas reservas o quê? Paciência, antes de mais nada: dos 14 meses tínhamos apenas quatro liberdade, ou melhor, vigilância: junho, julho, agosto e setembro. As pessoas estão com raiva e estão absolutamente certas. Não se pode passar meses e meses esperando para “melhorar os dados”, fazendo sacrifícios certamente menos do que os que existiam há um ano, mas ao contrário daqueles que se revelaram completamente inúteis: os mortos de hoje são um pouco parecidos com novembro, por isso foram hospitalizados. ela foi internada em terapia intensiva.

Mas não são apenas nossos nervos que são testados. Para cerca de metade do país, os meios de subsistência materiais também se esgotaram. Hoje vemos fotos de comerciantes e artesãos e números do IVA protestando na praça todos os dias porque seis meses consecutivos de fechamentos e restrições exauriram milhões de famílias. Mas parece que não percebemos que o mundo que eles representam não é um setor pequeno (embora importante) da sociedade italiana, mas representa cerca de metade, talvez até mais da metade: atrás dos 5 milhões de trabalhadores autônomos estão não só, e suas famílias, mas há uma verdade sem limites, para os trabalhadores de pequenas empresas, esquecidos pela lei e pelos sindicatos. Uma empresa propensa ao risco e às turbulências do mercado, que nada tem a ver com a outra metade da sociedade italiana, e é composta pelo vasto mundo do conteúdo: aposentados, funcionários públicos, funcionários de grandes e médias empresas, todas as pessoas cujas epidemias não tiveram perda de renda e, muitas vezes, graças à desaceleração. Na depreciação, os depósitos bancários aumentaram.

A discórdia entre estes dois mundos, o mundo dos protegidos pelas autoridades públicas e o mundo dos expostos aos riscos do mercado, sempre existiu na sociedade italiana, mas aprofundou-se consideravelmente durante a epidemia, não apenas por razões óbvias (a lockdown afeta mais o público … trabalho gratuito), mas porque mesmo há dois meses a política claramente favorecia os membros da comunidade de custódia, direcionando a maior parte dos recursos para manter a proteção já assegurada, deixando apenas as migalhas para os igualmente amplos mundo dos inseguros. . Em outras palavras, a política, ao invés de tentar diminuir o fosso que ia se ampliando entre garantidos e não garantidos, é claramente enviesada em relação aos primeiros a ponto de aumentar alguma proteção, como é o caso do aumento concedido aos totalmente estatais. empresas. A epidemia não é apenas para médicos e enfermeiras (como era verdade), mas para todos, incluindo muitos funcionários do trabalho inteligente, a quem devemos o declínio impressionante na eficiência da administração pública.

Por quê isso aconteceu? Simples, porque o governo era amarelo-vermelho, e durante décadas a esquerda preferiu representar os interesses e aspirações da sociedade à margem, deixando a sociedade perigosa à direita. Com uma conclusão paradoxal: diante das mais graves desigualdades produzidas na história republicana, a esquerda no governo nem – sempre, em palavras, campeã da luta contra a desigualdade – escondeu o que podia para destacar, mas o fez, assim. garantindo suas próprias classes de referência .; Considerando que o direito, que por décadas teve suas próprias categorias de referência no mundo dos produtores, é hoje uma das poucas barreiras para o aumento da desigualdade.

Porém, há dois meses, a direita deixou de estar em oposição (exceto para os Irmãos da Itália) e está participando plenamente do governo. Ele está diante de um problema que, a essa altura, só tem uma solução. O problema é devolver oxigênio aos autônomos, exaustos por um ano de políticas infalíveis. A solução, tendo atingido outra (e insuficiente) lacuna no orçamento, só pode ser reaberta, e os operadores económicos podem explorar as oportunidades da época turística.

Por isso, disse no início, o governo não tem alternativa: tem que se abrir, mesmo sabendo que não há condições para fazê-lo com segurança. É o legado amargo de um ano de inação em medidas alternativas de bloqueio. Esperamos pelo menos que o impasse, que já nos custou a segunda e a terceira ondas, não continue nos próximos meses, alimentados pela esperança de que uma combinação de vacinas e a estação quente sejam suficientes para evitar a quarta onda enquanto você levanta as castanhas do fogo para sempre. Porque essa esperança existe, mas está longe de ser certa.

www.fondazionehume.it