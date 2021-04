Vacinas Covid e seus efeitos colaterais: quanto e quais são os casos

3











EU ‘Aifa, ParaAgência Italiana de Drogas, Publicado em terceiro Relatório de farmacovigilância de vacinas Covid-19, Que contém os dados coletados e analisados ​​nas notificações de suspeitas de reações adversas registradas na Rede Nacional de Farmacovigilância entre 27 de dezembro de 2020, primeiro dia de administração, e 26 de março de 2021.

O relatório leva em consideração as três vacinas usadas atualmente em: Campanha de vacinação italiana Em andamento, ou seja, estou Vacinas PfizerE a AstraZeneca e moderno.

Vacinas Covid: dados sobre efeitos colaterais

Do total 9.068.349 Doses administradas No período em análise (77% é Pfizer, 18% AstraZeneca, 5% Moderna), 46.237 relatórios (510 relatórios por 100 mil doses)

A partir desses relatórios, o 92,7% Eles apontam para eventos Não perigoso Que está completamente resolvido: Estes incluem dor no local da injeção, febre, fraqueza / fadiga e dores musculares, que na maioria dos casos ocorrem no dia ou após a vacinação (87%).

O 7,1% De relatórios (36 eventos por 100.000 doses) Refere-se a Reações gravesIndependentemente do tipo de vacina, dose (primeira ou segunda) e possível papel causal da vacinação.

No relatório da AIFA, foi especificado que “qualquer evento é sempre considerado perigoso se envolver hospitalização / uso da sala de emergência, a presença de risco imediato à vida, deficiência, anomalias congênitas, morte ou outras condições clinicamente relevantes” como exemplos Naquela febre de mais de 39 graus.

A maioria dos relatórios (81%Refere-se à vacina Pfizer e é a mais usada até hoje. Os relatos da vacina Astrazeneca estão aumentando (17%), Devido ao aumento do uso deste produto. Relatórios proporcionais sobre Moderna (il 2% Do total, mais de 5% das doses).

Vacina Astrazeneca e Coagulação: Dados do Relatório Aifa

Menção especial a “Estojo astrazeneca“: Duas semanas após a vacinação, de um total de 62 casos inscritos no programa Eudravigilance na Itália, Aproximadamente 7 (Com 2 mortes) De trombose do seio venoso intracraniano (CSVT) até 22 de março de 2021 AH 4 aprox (Com 2 mortes) De trombose vascular múltipla num local atípico de 24 incluídos na rede europeia de vigilância no mesmo período.









Virgil News | 16-04-2021 22:46