Ford Capri: Veja quanto custa

Apenas a memória do antecessor – Alguns dias depois do novo show Ford CapriA empresa americana divulga a tabela de preços e abre oficialmente os pedidos de compra, e as primeiras entregas estão previstas para ocorrer no início de 2025. O Ford Capri, que leva o nome de carro cupê, foi produzido de 1969 a 1986 (aqui Para saber mais), é um SUV elétrico Seu comprimento é 463 cmTem 187 cm de largura e 162 cm de altura, com distância entre eixos de 277 cm. A estrutura é a de um Ford Explorer, ou seja, uma plataforma Volkswagen Meb licenciada.

Lista de preços

Bateria (kWh) quilowatt a biografia popularidade consumo (kWh/100 km) preço (€) capri Faixa padrão(1) 52 125 170 Bunda 14,9 – 16,5 42.750 Alcance extendido 77 210 286 Bunda 13,3 -14,7 51.500 Alcance extendido 78 250 340 trigo 15,0 – 16,5 55.000 Capri Premium Faixa padrão(1) 52 125 170 Bunda 14,9 – 16,5 47.000 Alcance extendido 77 210 286 Bunda 14,0 – 14,7 54.500 Alcance extendido 78 250 340 trigo 15,8 – 16,5 58.000

Poderes crescentes – Duas versões estão previstas para serem lançadas no mercado italiano, capri E Capri PremiumE três motores diferentes (dois com tração traseira e um com motores duplos). Na base do display encontramos a versão com motor traseiro único 170 cvAlimentado por uma bateria de 52 kWh. Um degrau acima está outra versão com tração traseira, mas combinada com uma potente bateria de 77 kWh 286 cv E 627 km de autonomia (valor declarado). No topo da gama está a variante de motor duplo 340 cv de potência total e bateria de 78 kWh, com autonomia de até 592 km (novamente conforme anunciado).

Equipamento básico – o equipamento De configuração BásicoSomente nome caprimuito rico e, entre outras coisas, inclui: banco do motorista com ajuste elétrico de 12 posições, memória, função de massagem e aquecimento, banco do passageiro aquecido, apoio de braço, monitor de fadiga, frenagem de emergência, controle de cruzeiro preditivo, manutenção de faixa, navegação conectada Frontal e sensores de estacionamento traseiros, bancos Sensico com estofamento em tecido, sistema multimídia Ford Sync com tela de 14,6 polegadas, painel de instrumentos digital com tela de 5,3 polegadas, modem 4G com Ford Pass e motor de bordo de 11 quilowatts on- carregador de placa.

Equipamento excepcional – o Capri Premium Ele acrescenta: faróis Matrix LED, um interior Sensico “completo”, uma porta traseira com abertura elétrica e um sistema de áudio premium B&O com 10 alto-falantes, um subwoofer e um subwoofer.

Eletivas – É pago separadamente Bomba de calorque custa 1.250 euros, o teto panorâmico custa 1.000 euros, e bancos com certificação AGR (500 euros), Pacote de Assistência ao Motorista O carro custa a partir de 1.200 euros e inclui head-up display, sistema de estacionamento semiautomático e câmera de 360 ​​graus.