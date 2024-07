Falha global de TI paralisa aeroportos e mercados de ações

Ouça a versão em áudio do artigo

Problemas de TI envolvendo plataformas Microsoft Afeta os sistemas financeiros e de transporte em todo o mundo. Os erros na Grã-Bretanha são comunicados à Bolsa de Valores de Londres e ao principal operador ferroviário do Reino Unido. Para a Microsoft, de acordo com a BBC, “sEstamos cientes de um problema que afeta dispositivos Windows causado por uma atualização de uma plataforma de software de terceiros. Esperamos que uma solução seja alcançada em breve.”

Na Alemanha, o Aeroporto de Berlim está atualmente fechado devido a uma falha na rede informática e, em Espanha, também foram reportados problemas no Aeroporto de Madrid. De acordo com a British Broadcasting Corporation, as companhias aéreas americanas impuseram uma suspensão global de todos os voos que operam. O grupo de companhias aéreas Ryanair também relatou problemas de TI. Segundo a mídia local, o problema dos serviços de TI em Israel também afeta alguns hospitais. Segundo o The Times of Israel, o problema também afeta os correios, bem como alguns meios de comunicação.

A Microsoft caiu, os serviços de TI são uma bagunça para aviões, bancos e mídia

O software de segurança cibernética CrowdStrike é suspeito

O problema pode ter surgido de uma falha na atualização do agente de software, o que teria levado a uma falha generalizada de TI. Portanto não será um ataque de hacker. Isto é o que aprendemos de fontes informadas. O problema pode estar relacionado ao software de segurança cibernética Greve da Multidão , (uma empresa listada que coopera com a Microsoft na negociação pré-mercado em Wall Street) é usada por muitas empresas e departamentos, que, devido a um erro de configuração, não é atualizada corretamente. “Estamos cientes de relatos de falhas em hosts Windows relacionadas ao sensor Falcon e nossas equipes técnicas estão trabalhando ativamente para resolver esse problema”, escreveu CrowdStrike em um alerta confirmando a interrupção a partir de 1h30 de sexta-feira (19 de julho de 2019). ). Sr. Dr.), Hora do Leste dos EUA.

O sensor Falcon da CrowdStrike é Software projetado para prevenir ataques cibernéticos. A atualização de software em questão trava computadores em todo o mundo, especialmente travando plataformas Windows. Muitos computadores travaram e ficaram com tela azul sem poder reiniciar.

Terminais aéreos estão um caos em todo o mundo

Os atrasos no aeroporto de Berlim destacam-se entre as notícias sobre o que parece ser um problema global. “Informação aos passageiros: Devido a um problema técnico, haverá atraso no check-in.” Berlim Brandemburgo.