Portugal tem 5 das melhores escolas de negócios da Europa – Idealista/notícias

Pela primeira vez, Portugal tem 5 escolas no top 95 das melhores escolas de gestão da Europa, ranking compilado todos os anos pelo Financial Times (FT). As escolas envolvidas são Nova SBE, Católica Lisbon Business School and Economics, Porto Business School, ISEG e Iscte Business School. De referir ainda que Portugal é hoje um dos países mais representados no ranking, precedido apenas pela França, Reino Unido e Alemanha. aqui estão eles As melhores escolas de negócios em PortugalIdeal para quem pensa fazer um MBA em Portugal, por exemplo.

Que posições ocupam as escolas portuguesas nos rankings?

Veja como Portugal se classifica no ranking das escolas de negócios:

Nova SPE Mais uma vez, é a escola portuguesa melhor classificada, ocupando o 24º lugar. Subiu três posições face ao ano passado, tornando-se a melhor escola de negócios em Portugal;

Mais uma vez, é a escola portuguesa melhor classificada, ocupando o 24º lugar. Subiu três posições face ao ano passado, tornando-se a melhor escola de negócios em Portugal; também Católica Lisbon School of Business and Economics Melhorou em relação ao ranking do ano passado, passando do 29º para o 27º lugar;

Melhorou em relação ao ranking do ano passado, passando do 29º para o 27º lugar; Escola de Negócios do Porto Ocupa a 59ª posição e também melhora a sua posição face ao ranking anterior de 2021, depois de subir sete lugares.

Ocupa a 59ª posição e também melhora a sua posição face ao ranking anterior de 2021, depois de subir sete lugares. ISEG Quem entra pela primeira vez no ranking fica em 65º lugar, e tem a vantagem de ser o melhor colocado entre os estreantes no ranking;

Quem entra pela primeira vez no ranking fica em 65º lugar, e tem a vantagem de ser o melhor colocado entre os estreantes no ranking; Escola de Negócios Leste É a quinta escola portuguesa melhor classificada, no 67.º lugar. No entanto, foi a escola que mais subiu no ranking, recuperando dez lugares face à classificação do ano passado.

A classificação “demonstra a excelente qualidade do ensino em Portugal”

“Na Nova SBE estamos muito satisfeitos com este resultado, que representa uma consolidação do trabalho que temos feito nos rankings globais. É um grande alívio que existam agora cinco escolas portuguesas nos rankings, o que demonstra a excelente qualidade dos rankings. educação no ranking mundial”, afirmou Daniel Trassa, reitor da Universidade Nova SBE, em comunicado: “Portugal”.

Segundo o instituto, Os resultados obtidos reforçam a posição internacional da Nova SBEque se tornou a primeira escola portuguesa na lista das 15 melhores escolas do mundo com dois mestrados nos rankings do Financial Times – o International Master in Finance (11.º lugar no mundo e 9.º na Europa) e o International Master in Management ( 15º lugar no mundo, o que representa um aumento de oito posições).

Também em comunicado, a Católica School of Business and Economics elogiou novamente a sua subida nos rankings, referindo que “foi a primeira escola de negócios em Portugal a entrar na lista do Financial Times, em 2007, e está classificada nas primeiras posições desde 2012.”

“E Este é um motivo de orgulho por estarmos constantemente a subir nos rankings das melhores escolas de negócios europeias. E que homenageemos Portugal com uma das escolas mais internacionais da Europa (…) A Católica Lisboa, que este ano celebra o seu 50º aniversário, é um centro de atração de talentos globais de professores e alunos, um gerador de conhecimento de ponta em economia e gestão e um verdadeiro ponto de partida para uma carreira de sucesso com um impacto real na sociedade”, comentou Parra Felipe Santos, Diretor da Católica Lisboa School of Business and Economics.

HEC Paris está no topo da lista

Qual é a escola de negócios nº 1 da Europa? O ranking avalia um total de 95 instituições, e a lista continua no topo da lista Escola de Estudos Avançados de Negócios – HEC ParisNa França, como nos últimos três anos. O segundo lugar do pódio é novamente ocupado por Escola de Negócios de Londresdo Reino Unido, como nos últimos três anos, fechar as três primeiras posições éÉcole Supérieure de Commerce de Paris – ESCP Business SchoolNo ano passado, ficou em décimo quarto lugar.

Deve-se notar que As classificações são baseadas nas pontuações gerais alcançadas por cada escola para cada classificação nas seguintes classificações do Financial Times: Mestrado em Gestão, programas de Educação Executiva, MBA e EMBA (MBA Executivo). Critérios como salário ao final do treinamento, período de retorno e percentual de docentes femininos e internacionais com doutorado também são avaliados.