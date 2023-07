Gasolina, quando você deve reabastecer para economizar dinheiro? Só nessa hora você paga metade

Quando reabastecer para economizar? Talvez poucas pessoas prestem atenção a isso, mas é importante escolher a hora e o dia certos.

Possuir um carro envolve uma série de despesas obrigatórias, incluindo o custo de renovação. As inevitáveis ​​paragens periódicas nas estações de serviço para reabastecimentoOu diesel, metano ou GLP, dependendo do tipo de veículo.

No entanto, você sabia que alguns dias da semana oferecem preços de gás mais baratos? renovação segunda, quarta ou sábado Não é equivalente a toda a semana.

Quando a gasolina é mais barata?

Existe um dia específico da semana em que seria mais adequado usar gasolina para economizar dinheiro? Com base nos dados disponíveis sobre os preços da gasolina, geralmente é aconselhável escolher a gasolina Segunda-feira ou os primeiros dias da semana.

Pelo contrário, os preços tendem a ser os mais altos a partir de sexta-feira e sobem à medida que o fim de semana se aproxima.

Mesmo se isso Não é uma regra absolutaos dados indicam alta significativa no preço da gasolina a partir da manhã de sexta-feira.

A razão para isso é que as pessoas tendem a usar seus carros com mais frequência e fazer viagens durante o fim de semanaque requer reabastecimento.

Se possível, é aconselhável reabastecer na segunda-feira ou, pelo menos, nos primeiros dias da semana para economizar.

Este guia não anunciado não é limitado apenas para a primavera ou verãomas também se aplica durante os meses de inverno.

mesmo quando Temperaturas caemAs pessoas mantêm seus níveis de atividade mais altos no fim de semana. Este padrão consistente foi totalmente observado.

Em que momento deve ser preenchido?

Você tem a opção de Reduzir o consumo de combustível Sem ter que procurar a melhor oferta entre diferentes fornecedores.

através da adoção Alguns truques simples-Você pode economizar uma grande quantia de dinheiro ao reabastecer.

Para melhores resultados, recomenda-se reabastecer pela manhã, quando as temperaturas ambiente e do solo forem atingidas eles são mais frescos.

As estações de serviço geralmente armazenam combustível em armazenamento subterrâneo e, quando as temperaturas caem, também A densidade do combustível é menor.

À medida que o dia avança e as temperaturas sobem, também aumenta a densidade do combustível.

Isso significa que um litro de combustível pode não ser um litro exato, mas é um pouco menos.

Tenha cuidado ao usar Força total do bico de distribuiçãopois pode levar a consequências não intencionais.

O reabastecimento é mais conveniente em um ritmo mais lento, pois isso reduz a geração de vapor e garante que mais combustível seja fornecido ao tanque no estado líquido. Aderindo a essa prática, é possível economizar.

Preste atenção ao estado do gargalo do tanque de combustível. Recomenda-se reabastecer o tanque antes Atingir um nível superior meio vazio.

De fato, quando a quantidade de combustível no tanque é menor que a quantidade de ar, o combustível tende a evaporar mais rápido.

Recomenda-se evitar reabastecer o veículo durante ou logo após o esgotamento do combustível na área de serviço.

Durante este processo, o combustível nos tanques se mistura, causando todos os sedimentos, inclusive desperdício orgânicoque se fixou no fundo.

Reabastecer durante este tempo aumenta a probabilidade de ser reabastecido com combustível poluente.

Aplicativo de preço de combustível para economizar dinheiro

Se você deseja economizar alguns dólares em combustível, há outra opção disponível. Você pode usar um arquivo Muitos aplicativos que comparam preços de gasolina em diferentes estações.

Dessa forma, você pode pré-determinar onde o custo é menor e se dirigir ao posto de gasolina mais próximo com o preço mais barato.