As políticas de coesão da União Europeia falharam para a Itália. relatório Truenumbers

Se fosse apenas na Itália, então poderíamos dizer que um dos principais objetivos da própria existência da União Europeia, e talvez o mais importante, falhou miseravelmente. Esta é a convergência das economias e padrões de vida dos vários territórios da UE, que é perseguida há décadas por meio de políticas de coerência. Representam uma das principais rubricas orçamentais do orçamento europeu, no orçamento 2021-2027, cerca de 392 mil milhões de um total de 1,211 mil milhões (a preços de 2021) são alocados especificamente para o efeito. Mas eles eram (quase) inúteis

Por que as políticas de coesão não funcionaram?

Ao longo do tempo, vários fundos foram criados para direcionar esses fundos para objetivos específicos. Existe o Fundo de Coesão, que vale 48 bilhões. Diz respeito aos países da União Europeia de Leste mais Portugal, Grécia, Malta e Chipre e visa financiar infraestruturas e políticas ambientais para fortalecer estruturalmente estas regiões com PIB abaixo da média. Depois, há o Fundo Social Europeu, FSE, hoje FSE Plus porque também inclui fundos separados menores, os primeiros a serem criados e destinados a gastar recursos para financiar investimentos no emprego, na sociedade, na educação e nas competências. Chega a 99,3 bilhões entre 2021 e 2027. No entanto, a maior parte do dinheiro, 226 bilhões, vem do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Fsre.

Como as regiões europeias são marcadas de acordo com as políticas de coerência

A peculiaridade do Fsre é que ele se refere às políticas de coesão no sentido territorial, uma vez que seus recursos são compostos por projetos aprovados em Bruxelas, mas geridos por regiões individuais e nas últimas décadas foram orientados de forma assimétrica, ou seja, não com base na população, mas sobre o PIB per capita em paridade de poder de compra (em paridade de poder de compra). Chegou mais dinheiro, e está a fluir, para aquelas zonas onde esses valores são mais baixos.

As regiões europeias são, na verdade, divididas em três categorias:

Mais desenvolvido, com PIB per capita em paridade de poder de compra acima da média da UE (mais de 90% da média no orçamento 2014-2020)

Em transição, estando entre 75% e 100% da média da UE (entre 75% e 90% no orçamento 2014-2020)

Menos desenvolvido em menos de 75% da média

Por exemplo, no caso italiano, as regiões menos desenvolvidas, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sicília, receberam até 69% dos recursos atribuídos às políticas de coesão no último orçamento da UE (2014-2020). Para aqueles em transição, então Abruzzo, Molise e Sardenha, 4,5% e para aqueles mais ricos do que a média da UE, todos os outros no centro norte apenas 23,2%, embora a maioria da população viva aqui. A mesma coisa aconteceu em outros países, e isso significa, claro, que o maior beneficiário desse dinheiro foi a Polônia, seguida da Itália, Espanha e Romênia, cujas regiões receberam mais dinheiro do que a Alemanha, mesmo que a Alemanha fosse o país mais populoso.

Mas a questão é: essas políticas de coesão funcionaram? Em geral sim, mas não para a Itália.

A política de coesão não funciona no sul

O relatório do Istat, que usa dados do Eurostat, destaca o que aconteceu desde o início do novo milênio na União Europeia. Os 21 anos examinados, entre 2000 e 2021, reduzem efetivamente o fosso entre a velha e já desenvolvida Europa Ocidental e as regiões inicialmente mais pobres do Leste, que aderiram à UE em 2004.

Basicamente, todas as regiões da Polônia, Romênia, Báltico e Hungria cujo PIB per capita em 2000 estava abaixo da média europeia tiveram um aumento anual do PIB acima do valor médio entre 2000 e 2021. As políticas são propostas. Por outro lado, a maioria das regiões com PIB per capita acima da média da UE, e principalmente ocidentais, tiveram crescimento menor, como seria de esperar de regiões que agora têm economias maduras.

As exceções a essa tendência são duas regiões. Por outro lado, aqueles que são chamados de “superstars”, que, embora em 2000 já fossem mais ricos do que outros, cresceram nos últimos anos mais do que a média, por exemplo, os da Irlanda e as cidades de Praga, Bratislava, Budapeste , e Luxemburgo. Por outro lado, aqueles definidos como “armadilhas do desenvolvimento”, que tiveram uma taxa de crescimento abaixo da média e já eram piores desde o início. Aqui encontramos quase todas as regiões gregas, algumas portuguesas, o sul de Espanha, e sobretudo o nosso sul.

O resultado é o que vemos em nosso infográfico.

Repartição das regiões italianas em ordem de PIB per capita

O gráfico mostra a tendência, na ordem de todas as 242 regiões europeias que recebem políticas europeias de coesão (ou seja, dinheiro) com base em programas de sete anos (a cada 7 anos é decidido quanto dinheiro alocar para cada região). Assim, por exemplo, no ciclo de programação 2000-2006, Emilia-Romagna era 29º, caiu para 44º no ciclo de programação 2007-2013, para 50º no ciclo de programação 2014-2020 e em 2023 era 54º.

O resultado é impiedoso para todas as regiões: para todas há queda, e isso inclui também as regiões do sul, que já estavam nas últimas posições do ranking. A Calábria passou de 182º para 214º, a Sicília de 173º para 208º e a Campânia de 165º para 201º.

No entanto, as maiores diferenças negativas dizem respeito à Úmbria, Toscana e Piemonte. As primeiras passaram da 75ª para a 137ª posição, passando efetivamente do grupo de regiões com PIB per capita acima da média para as de baixo PIB per capita. Depois a Toscana passou da 51ª para a 99ª, e o Piemonte passou da 44ª para a 91ª. A Lazio também está mal, está em 23º e agora está em 67. Se a maior queda foi no caso do Piemonte nos anos 2000, aconteceu No caso da Lazio entre 2007-2013 e 2014-2020.

Também precisamos desses dados para entender como a geografia do desenvolvimento das diferentes regiões italianas mudou. É evidente, por exemplo, como o Piemonte, outrora o motor da industrialização do país, perdeu posições para outras áreas que antes o superavam em PIB per capita e agora são superadas, como Ligúria e Friuli-Venezia Giulia. De facto, este último registou uma subida no ranking europeu em 2021 face ao período imediatamente anterior.

A Basilicata e a província de Bolzano foram salvas

A Basilicata teve um desempenho relativamente melhor que as outras, perdendo 12 vagas em relação ao período 2000-2006, mas em relação a 2007-2014 apenas uma se recuperou e em 2021. Hoje é mais remota do que outras regiões do sul, que entretanto se tornaram mais pobres .

Porém, o exemplo mais virtuoso é a região do país que não é por acaso que podemos definir como a menos italiana, a Província Autônoma de Bolzano. Em 2000-2006, era 14º na UE em termos de renda per capita, depois caiu para 16º e posteriormente para 17º, mantendo-se nessa posição também em 2021. Trata-se de uma deterioração muito limitada, ampliando o fosso entre o Alto Adige e e o resto do país.

Muito pouco, porém, como consolo. Os números mostram como, no caso da Itália, as políticas de coesão falharam.De fato, hoje em termos de desenvolvimento da UE estamos certamente mais próximos da Europa Oriental e mais distantes daquele núcleo original da Europa Ocidental a que pertencemos desde os anos 1950.

Os dados referem-se a: 2000-2021

