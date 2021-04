Plano de recuperação: Alemanha e Grécia enviaram os planos à comissão. Economia sustentável e coesão social e digital

Depois de Portugal, a Alemanha e a Grécia também enviaram seus planos oficiais de recuperação e resiliência ao ACNUR para serem implementados com o apoio do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (Rrf). A Alemanha planeja medidas no valor total de 27,9 bilhões de euros, valor que supera a contribuição disponível para a Alemanha (25,6 bilhões de euros), diferença que a Alemanha cobrirá. O plano alemão gira em torno de seis prioridades políticas: ação climática e transformação energética, digitalização da economia, infraestrutura e educação, participação social, fortalecimento do sistema de saúde, modernização da administração pública e redução dos obstáculos ao investimento. Os projetos do plano cobrem toda a vigência do RFR até 2026 e também incluem três grandes projetos de interesse europeu comum nos setores de hidrogênio, infraestrutura, serviços em nuvem e microeletrônica.

Por outro lado, a Grécia solicitou um total de 30,5 bilhões de euros para apoio, 17,8 bilhões de euros em subsídios e 12,7 bilhões de euros em empréstimos para um plano organizado de projetos verdes e digitais, emprego, competências e coesão. Transformação econômica e institucional. A comissão dispõe agora de dois meses para avaliar os planos com base nos onze critérios especificados no regulamento, nomeadamente no que diz respeito aos desafios identificados nas recomendações para cada país que foram emitidas no contexto do semestre europeu. A aprovação do Conselho também será necessária para o pré-financiamento de 13% a ser desembolsado para cada estado membro. No entanto, a decisão sobre os recursos privados ainda não entrou em vigor, estando pendente a aprovação de todos os Estados-Membros.