Lugares adicionais em maio. Dois hubs passam para a Pfizer

Quase não consigo encontrá-lo por duas semanas agora, compromissos para Sérum Em maio, eles estão prestes a aparecer novamente no portal de reservas regionais. Para ASL de Roma Um aumento de 60% nas vagas foi solicitado imediatamente a partir do Dia do Trabalho, diante da chegada de novos suprimentos prometidos pelo governo. Suprimentos insuficientes para atingir a meta de 50.000 injeções por dia, de acordo com o consultor de saúde Alessio D’Amato, Mas ainda é bom para expandir listas. Na verdade, desde meados de abril, poucos compromissos permaneceram disponíveis no cérebro que classifica as reservas AstraZeneca E Johnson & Johnson, enquanto Pfizer e moderno Você tem que esperar até o final de junho, sujeito a cancelamento, que às vezes marca algumas caixas extras. Mas os distritos de saúde agora estão prontos para colocar milhares de novos empregos no portal.





Vacinas para Covid Lazio, em Nuvola e em Fiumicino, você pode reservar Pfizer

“A área solicitou todo ASL de Lazio Para aumentar as reservas disponíveis em 60%, a partir de 1º de maio ”, confirma o Gerente GeralAsl Roma 3E a Marta Branca. “Com a chegada dos novos estoques, podemos aumentar os atendimentos dos grupos já atingidos pela campanha de vacinação e das novas faixas etárias que serão agregadas nas próximas semanas”. Esta noite, depois da meia-noite, tenho reservas para Menos de 60 (Aqueles com certas doenças começaram na terça-feira.) O primeiro a conseguir fazer a reserva terá entre 59 e 58 anos.

O problema usual permanece, os anúncios da empresa farmacêutica dançam. Os cortes continuam, mas também há quem vá impulsionar as entregas em relação ao planejado, por exemplo, a Pfizer. De acordo com o último relatório entregue à Unidade de Crise da Lazio Covid, o abastecimento está previsto em maio para 1.202.770 vacinas, das quais 849.270 são produzidas pela Pfizer, 215.900 pela AstraZeneca, 121.800 pela Moderna e 15 Only 800, pela Johnson & Johnson, em dose única deve ser reservado principalmente para farmácias, que na verdade permanece estável por enquanto.

Para o comissário Damato, um milhão e 200.000 doses não são suficientes para atingir a meta estabelecida pelo comissário de emergência Francesco Vigliolo. “Para obter 50.000 doses por dia, são necessárias 1.550.000 vacinas, além de cerca de 600.000 doses necessárias para implementar os reforços.” A necessidade total, segundo cálculos de Pisana, é de 2.150.000 vacinas. 900.000 faltando 44%. Não há nenhuma pequena diferença.

#Vírus Corona: Devido à disponibilidade de doses programadas, a partir de 1º de maio, os postos de vacinação La Nuvola e Fiumicino Aeroporto vão administrar a vacina Pfizer – BionTech. Em qualquer caso, será garantido que as vacinas AstraZeneca sejam retiradas nos mesmos locais. #HealthLazio pic.twitter.com/b0qiJgMscP HealthLazio 28 de abril de 2021

No Shopping

Dado que a AstraZeneca entregou triturados, alguns grandes hubs vão mudar o soro: a partir de sábado, o Cloud Center e o Aeroporto Fiumicino vão mudar para a Pfizer. Quem já recebeu a primeira dose de AstraZeneca ainda receberá uma dose de reforço do mesmo tipo de vacina. Não há alterações na regata conforme recomendações do Ministério da Saúde. Também serão abertos novos centros: a vara de natação está pronta em Ostia, graças ao acordo entre a Federação Italiana de Natação e a ASL Roma 3; A injeção está prestes a começar no shopping Porta di Roma, a segunda mega-loja convertida em vacinas depois do outlet Valmontone. No que se refere ao contágio, os positivos voltam a aumentar: ontem foram rastreados 1.078 novos casos (+139), 32 mortes (-2) e 1.579 recuperados.