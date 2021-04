Telemedicina: mudança de clínicas especializadas para criar uma ponte entre a área hospitalar

Telemedicina: e se a instituição ambulatorial especializada, e parte dela, mudasse Slot de telemedicina para comunicação com GP?

Desta forma, problemas clínicos e terapêuticos serão tratados Atendimento simultâneo do clínico geral e especialista, Com o consequente aumento da segurança por parte do paciente; bem ali A visita será realizada em telemedicina; Ultra-som doméstico ou outros testes automatizados podem vir Discuta isso diretamente com o especialista.

Na verdade, a experiência tem mostrado como isso é necessário Canais específicos de comunicação da telemedicina para troca de informações Clínicas e consultoria são solicitadas pelos clínicos gerais do TAO / NAO Center.

Em reumatologia, oASST Oeste de Milão Ele ativou um projeto em que um Um reumatologista fez a ligação entre o hospital e a região e compartilhou protocolos simples de diagnóstico e tratamento pela web com colegas da área.Para gerenciar as doenças reumáticas mais comuns de forma sinérgica. A linha direta estava sempre ativa com o especialista em caso de necessidade, enquanto os intervalos para atendimentos de emergência eram agendados a pedido dos colegas de MG. Tudo isso resultou gradualmente Capacitação especializada na área, capacidade de iniciar tratamentos urgentes e enviar ao paciente um conjunto de testes verdadeiramente adequadoIsso possibilitou evitar a chegada ao hospital e instituir tratamentos adequados mais cedo.

Telemedicina: Projetos ASST Ovest Milanese PONTE e TELEDIABE

A empresa regional de saúde social de West Milanese lançou há muitos anos abordagens organizacionais destinadas a A ligação entre o tratamento da fase aguda da doença e a reintegração no ambiente da vida diária, Com intervenções prolongadas de apoio à crescente vulnerabilidade, a favor da integração dos serviços e do funcionamento da rede de saúde e serviços sociais e de assistência social.

Todas as oportunidades oferecidas pela Suíça para empresas industriais Produção de fábrica

O departamento do distrito médico foi desenvolvido Dois projetos de telemedicina: projetos “PONTE” e “TELEDIABE”.

O projeto “BRIDGE – Projeto Hospitalar da Região ‘ Integração fornecida Técnicas de monitoramento remoto em um serviço de descarga protegido Já ativo no Hospital de Lignano. Assim, possibilitou a vinculação entre a assistência hospitalar e a assistência local prestada por meio de um clínico geral (GP), o que melhorou a qualidade da assistência e o efeito nos desfechos clínicos. Para o projeto, foi formulado Os pacientes podem usar dispositivos simples Como um smartphone ah Para transferir dados para uma plataforma da empresa É gerido por enfermeiras. Sinais de alerta foram enviados ao médico do paciente. Então foi possível chegar a Diagnóstico remoto de insuficiência cardíaca Em pacientes complexos e atualmente inexplicáveis ​​(por exemplo, fibrilação atrial paroxística) oa Imagens patológicas aparentemente atribuídas aos tratamentos refratários.

Dados clínicos do projeto “TELEDIABE – TELEconsulta em DIABEtes mellitus tipo 1” Eles mostraram Redução dos episódios de hipoglicemia e hemoglobina diabética em pacientes em casa na televisão. Os pacientes de telemedicina ficaram totalmente satisfeitos com o programa (96,6%) e relataram melhora na autogestão (73,3%) e economia significativa (217 minutos em média) e custos (80 € em média, 10 a 400 €).

A televisão na época de Covid: a experiência do hospital de Lignano

Recentemente, foi realizada dentro do hospital em Lignano Visitas de especialistas, inicialmente para reumatologia, com aplicações de telemedicina.

Uma delas foi realizada no dia 5 de janeiro. A primeira visita para controle de reumatologia em telemedicina Com um paciente em terapia biológica crônica. Graças à organização com o CUP, foi possível entrar em contato com o paciente via e-mail da plataforma ARIA regional e obter credenciais de acesso com o horário da consulta.

Visitado regularmente, com boa visualização, Por comprimido do paciente, Para obter uma visão “em movimento” das regiões anatômicas em que a visualização é solicitada, é impossível determinar uma posição fixa.

Nas doenças reumáticas, com exceção dos casos esporádicos, a não adesão ao tratamento não pode ser considerada: Em caso de suspeita de não resposta ou falta de resposta ao tratamento, ainda é imprescindível agendar uma consulta para avaliar o atendimento em um curto espaço de tempo.

Graças ao acesso ao portal da empresa, Além disso, os exames de sangue foram mostrados no mesmo momento da visita O relatório foi preparado pelo paciente, Ele é enviado diretamente para a paciente que o baixou de seu arquivo de saúde com referências Para exames e exames.

O ensaio foi positivo: um método que também fornece a expressão de consentimento informado para fins de gerenciamento de dados e é certamente possível no campo da reumatologia para pacientes sedentários ou nos casos em que o monitoramento rigoroso de dados clínicos objetivos não é necessário. Ele encontra seu lugar Em clínicas ambulatoriais designadas para renovar planos de tratamentoOnde a visita é baseada em controle automatizado de dados ou Na Clínica de OsteoporoseA visita realiza-se principalmente com a observação dos testes efectuados.

Eu dou um Primeira pesquisa, O que também aconteceu em outras situações em que as visitas pessoais foram limitadas durante o período de bloqueio, foi demonstrado que através do uso da televisão A paciente sentiu-se carinhosa e não abandonou o especialista, Até que se limite à patologia em questão. Surpreendentemente, os problemas críticos que podem ter surgido em termos de familiaridade com o equipamento de TI não representaram um obstáculo. Tanto os pacientes quanto os cuidadores não tiveram problemas graves. O O grau de satisfação gira em torno de 65%., Apesar da novidade da abordagem.

Telemedicina: possíveis aplicações durante e após o bloqueio

O aplicativo de telemedicina contém quatro áreas de grande importância na área médica:

Paciente que não necessita de consulta, por exemplo, acompanhamento de pacientes em tratamento de diabetes, osteoporose, terapia anticoagulante etc .; O paciente frágil e multipatológico em casa, que pode ser conectado remotamente com um clínico geral e especialista; Transmissão de TV ao vivo, realizada por clínico geral em contato com médico competente, para diagnóstico e tratamento; Transferência de imagens clínicas e radiológicas entre um clínico geral e um especialista para diagnóstico e / ou alterações terapêuticas.

Pode haver uma área útil especificamente voltada para a gestão no período de bloqueio Monitore pacientes mesmo com as doenças mais exigentes, Para evitar o acesso indevido ao hospital, decidir pela televisão a necessidade de uma visita presencial (à semelhança do que foi feito com uma consulta por telefone).

A televisão também pode desempenhar um papel importante Na clínica de internamento Como não há necessidade estrita de visitar o paciente (por exemplo, anticoagulante, diabetes).

É imprescindível ter um nível mínimo de conhecimento em tecnologia da informação, pelo menos usando e-mail e smartphone, ou mesmo um cuidador que tenha esses requisitos. A partir da experiência do aconselhamento por telefone, podemos definitivamente dizer que esse problema não parece estar presente no momento.

índice

Mazoon A, “Especialistas de especialistas”, Corriere Medico em 29 de novembro de 2007 Decreto 13.848 da Região da Lombardia para um projeto de investigação independente dedicado ao Departamento do Distrito Médico de Lignano “Aprovação de projetos de investigação independentes nas áreas da oncologia, doenças cardiovasculares e doenças raras”, fornecido por hospitais públicos e privados e IRCCS e a atribuição de financiamento associado. Região da Lombardia, 11 de dezembro de 2009. Stefani I. et al, “A Clínica de Centro de Contacto: Um Modelo Inovador para a Integração Hospitalar / Tratamento Territorial”, EHMA Annual Conference 22-24 June 2011 Porto, Portugal. Foglia E. et al., “Quando um hospital e um território se fundem: a história de um projeto de sucesso”, EHMA Annual Conference 22-24 June 2011, Porto, Portugal. Mazzone A. Editores Convidados “Competência clínica em medicina interna”, Jornal Italiano de Medicina, Volume 5; 2011. Scolari F. et al, “Eficiência, Eficácia e Atenção Primária: Avaliando o Desempenho de Modelos de Membros para Médicos Praticantes”, Décimo Sétimo Congresso da Associação Italiana de Economia da Saúde, Universidade Católica de Roma do Sagrado Coração, 15-16 de novembro de 2012 Stephanie I et al., “Hospital and Territory Integration: Cardiovascular Disease Action Project 2012”, Clinical Master Class, 6-7 de setembro de 2021, Atten, Grécia. Stephanie I, “The Importance of Holistic Vision”, Engel. J. Med. 366; 1366-1369. Stefani I. et al, “Organizational Experiences in Internal Medicine: Outpatient Call Center”, Economics and Management, 34-42; 2013 Stephanie I e Amazon A. , “Como organizar o distrito médico para enfrentar os novos desafios de complicações clínicas e cuidados”, The Quadrene Italian Journal of Medicine 2; 54-59; 2014. Stefani I. e Mazzone A., “Novas estruturas organizacionais no campo médico: aspectos da gestão clínica e econômica”, Italian Journal of Caderni Medicine 2; 125-130; 2014. Mazzone A “iPhone ou smartphone suporta diagnósticos em medicina interna”, Italian Journal of Medicine 9; 93,2015. Stephanie I, Scolari F e Amazon A, “Integrated Care in Chronic Disease Management: An Italian Perspective”, Eur J Internal Med 36; 9-10; 2016 Stefani I., Bertuzzi F. e Mazzone A., “Novos paradigmas em monitoramento e intervenção em saúde: a expertise do departamento de medicina de Legnano em monitoramento remoto e aconselhamento remoto em pacientes crônicos e diabetes. Compartilhando inovação quando o espaço encontra a saúde”, entrevista da Esa com NOORDWIK Olanda 8 de novembro de 2016. Stefani I., Teti O., Mazzone A. “Uma análise centrada na pessoa na relação médico-paciente”, Eur J Internal Med 43; 26-27, 2017. Bertuzzi F. et al., “TELEDIABE” Acta Diabetologica, “Telemedicine Consultation in Type 1 Diabetes” publicado em 5 de dezembro de 2017. Stefani I. e Mazzone A., “New Perspectives and Competencies in Redesigning Clinical Organization and Appropriateness in Internal Medicine Departments: The Impact of Information and Communication Technologies”, American Journal of Biomedical Sciences Research, 12-14; 2019

@Todos os direitos reservados