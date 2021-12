Unicredit, cortes padrão de pessoal: quem arrisca

Como parte do plano estratégico que será apresentado oficialmente no dia 9 de dezembro, o Unicredit planejará 3 mil novos descontos Para funcionários. O endurecimento dos contratos passará a fazer parte de um processo de simplificação fundamental das questões Direções centrais Da instituição de crédito.

O site americano divulgou a notícia nas últimas horas Bloomberg, propriedade do ex-prefeito bilionário de Nova York de mesmo nome. No aguardo do anúncio oficial do banco, muitos meios de comunicação italianos e europeus já se perguntam o que serão Tempos e maneiras de julgamento.

Os números finais ainda estão em andamento auditoria, como indicam as fontes à agência norte-americana: Até ao momento parece que a única certeza é quanto à área geográfica: os cortes serão de facto efectuados em cada uma das sucursais de Itália do que em outros países estrangeiros.

O plano estratégico e alguns fatos certos para o futuro

De acordo com o que foi aprendido, as saídas serão voluntárias. Você será realizado usando reforma antecipada E – ao mesmo tempo com a nova estrutura de pessoal – eles poderiam ser Novos compromissos também estão planejados.

A nova rodada de cortes, segundo a agência de notícias americana, é somada à 3.900 dispensas Derivado do plano estratégico anterior e já acordado com os sindicatos. O Unicredit está atualmente presente em 13 países europeus e tem cerca de 87.000 funcionários.

depois, depois Nenhum acordo para adquirir Monte dei PaschiHoje, o banco também anunciou o início da reorganização no mundo Junte-se às aventuras seguro: Afirmações CNN Na verdade, adquiriu a seguradora italiana Aviva, em linha com um acordo lançado em 4 de março de 2021.

Em particular, ele destaca como a Cnp Assurances sob este acordo receberá 51% da companhia de seguros de vida Aviva (agora com 49% de propriedade da Unicredit), que mudará seu nome para Cnp Vita Assicura (com Acionista Sênior da Cnp).

Todas as estratégias de Andrea Orsel

Alguns dias depois do novo show plano industrial, agendada para 9 de dezembro, e assim começar a filtrar alguns detalhes relativos às intervenções na frente de recrutamento decididas pelo CEO da empresa Andrea Orsel.

Nascido em 1963, este banqueiro romeno orgulha-se de ter um currículo respeitado e uma carreira passada no topo de algumas das instituições de crédito mais importantes da Europa. Ele é o mesmo que orquestrou em 1998 a fusão dos dois grupos italianos Crédito italiano NS Unicredit, criando o que até hoje é o maior banco do nosso país.

No ano seguinte, ele próprio finalizou outra fusão de US $ 13 bilhões (€ 11 bilhões) entre o Banco Bilbao Vizcaya e o Grupo Argentaria, criando o Instituto Espanhol. BBVA (bem conhecido internacionalmente por ser o principal patrocinador da liga, o principal torneio de futebol da Espanha).

Em 2012, Orcel se juntou à equipe de gestão do banco de investimento suíço ups, direciona as vendas. Em setembro de 2018, foi anunciado que ele havia chegado ao Banco Santander No papel de CEO, mas o processo não aconteceu. É CEO do Unicredit desde 27 de janeiro de 2021 (seleção confirmada em 15 de abril).