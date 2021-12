Covid, os casos da variante omicron estão aumentando em toda a Europa. Na Áustria, após duas semanas de bloqueio, os novos positivos caíram pela metade

Europa

Outros 58 casos positivos da variante Omicron do Sars-CoV-2 foram detectados, em comparação com ontem, em países da União Europeia e do Espaço Econômico Europeu (Islândia, Noruega e Liechtenstein), com um total de 167 casos até o momento, em 17 estados. O anúncio foi feito pelo Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças, ECDC. Na Itália, ainda existem 9 casos detectados; Portugal, que mantém fortes laços com Angola e Moçambique, as ex-colónias, é o que mais regista, 34. O Luxemburgo notificou o seu primeiro caso, enquanto outros “possíveis” casos de Omicron estão a ser examinados em vários países. A maioria dos positivos para a variante detectada na África do Sul viajou para o continente, com exceção de infecções seriais na Bélgica, Alemanha e Espanha. Todos os casos com indicações de gravidade dos sintomas são assintomáticos ou leves, confirma o ECDC. Até agora, nenhuma morte foi registrada entre os positivos para a variante Omicron, embora a agência com sede em Estocolmo avise que o número de casos é muito baixo para entender se o espectro de sintomas causados ​​pela variante difere das versões anteriores do SARS -CoV- 2.

Um apelo de Merkel: “Com vacinas eficazes e seguras, temos a chave em mãos”

Cada dose da vacina é importante e nos ajudará a superar essa epidemia. ”: Angela Merkel, que deixará a liderança da Alemanha para seu sucessor Olaf Schulz a partir de 8 de dezembro, faz um apelo final à população alemã. Podcast de vídeo publicado hoje online. “Com vacinas eficazes e seguras, temos a chave. Em mãos”, frisou, “a nova alternativa da Omicron parece ser mais contagiosa que suas antecessoras”. Merkel concluiu sua carta agradecendo aos que agem “com comum sentido e compreensão “e” seguir as regras para se proteger e cuidar dos outros “e enfatizou que representavam” a grande maioria do país “.

França

“Temos uma curva incrível e, neste contexto, o Conselho de Defesa está se reunindo”, disse Atal durante uma visita ao aeroporto Roissy Charles de Gaulle de Paris. A partir de hoje, observou Atal, “há uma nova organização radical” para voos com a África do Sul para combater a variante Omicron. Atal também anunciou novas medidas, por exemplo, solicitar um teste negativo e um período de isolamento para aqueles que vêm de países em risco, especificamente aqueles que pertencem ao grupo vermelho escarlate. Atualmente, já foram identificados 12 casos positivos da variante Omicron no território nacional. O país registrou quase 50.000 novas infecções na sexta-feira e mais de 2.000 pessoas foram hospitalizadas em unidades de terapia intensiva e semi-intensiva. Os hospitais estão se enchendo novamente e alguns já estão com problemas. Na semana passada, a taxa de infecção foi de 342 casos por 100.000 residentes. O governo aposta muito na campanha de vacinação. “Devemos continuar a vacinar, vacinar, vacinar e monitorar as medidas de contenção”, disse Macron. Em meados de dezembro, crianças de 5 a 11 anos com deficiência poderão receber o soro.

Inglaterra

Os casos da variante Omicron do coronavírus dobraram para 150 no Reino Unido depois que ontem outras 75 infecções foram descobertas na Inglaterra, 16 na Escócia e a primeira no País de Gales: anunciou o governo, de acordo com o The Independent. Até agora, nenhum caso foi registrado na Irlanda do Norte. Só na Inglaterra, 75 novos casos foram acrescentados aos 29 anteriores, num total (atualizado até ontem) 104. A diretora da Agência Nacional de Segurança Sanitária (UKHSA), Jenny Harris, identificou que algumas novas infecções foram identificadas em pessoas que não viajaram para o exterior, e isso indica – e comentou – que agora existe no país “uma pequena porção de transmissão (o vírus) na comunidade “.

Áustria

Na Áustria, que está em bloqueio por cerca de duas semanas, os novos casos diários de Covid-19 caíram pela metade. Das mais de 15.000 infecções na semana anterior a 22 de novembro, dia em que foi introduzido o bloqueio que também afeta os vacinados, os dados de ontem dos Ministérios da Saúde e do Interior indicam 7.304 novos casos. De acordo com a Health and Food Safety Agency (AGEs), a taxa de infecção semanal, ou o número de novas infecções por coronavírus nos últimos sete dias por 100.000 habitantes, é 713,9. As pessoas que são atualmente positivas são 117.049 (6.189 a menos que ontem). Ontem, 60 pessoas morreram com o novo coronavírus, totalizando 12.753 mortes desde o início da epidemia. Os pacientes da Covid em hospitais permaneceram estáveis, 3.163 pacientes estão em enfermarias regulares e 648 estão em terapia intensiva. O fechamento vai durar até 12 de dezembro (17 na Alta Áustria), após o qual uma regra “2G” entrará em vigor, que permitirá o acesso a locais com mais de 25 pessoas apenas para pessoas que foram vacinadas (“geimpft”) ou foram tratado (“genesen”).). O uso de swabs moleculares e swabs de antígenos e anticorpos não será mais permitido. A partir de 6 de dezembro, a validade dos green cards será reduzida para 270 dias a partir da vacinação completa, e a vacinação com uma única dose de ‘Johnson & Johnson’ será reconhecida apenas até 3 de janeiro de 2022 (recall obrigatório).

China

Embora o Omicron, a variante severamente mutável da Covid-19, suscite preocupações em todo o mundo, a China diz que manterá sua política antivírus estrita e tomará todas as medidas necessárias para eliminar a infecção antes que o novo surto cause estragos. Casos de Omicron, que a Organização Mundial da Saúde identificou como uma “variável de preocupação”, foram relatados na África do Sul, Israel, Itália, Austrália e Estados Unidos, à medida que mais países começam a restaurar as restrições de fronteira e proibições de viagens. A autoridade de saúde da China disse que o país manterá sua estratégia anti-Covid que visa prevenir casos importados e retorno interno, observando que esta abordagem também é eficaz contra a Omicron. “Não importa como o vírus sofre mutação, ainda é o novo coronavírus”, disse Zhang Wenhong, chefe do Centro de Doenças Infecciosas do Hospital Huashan da Universidade Fudan em Xangai. “A atual resposta rápida e estratégia antivírus estrita da China podem lidar com diferentes tipos de variantes do Covid-19”, acrescentou o funcionário. No entanto, os especialistas chineses não se esquivaram de sua cautela, pois estão acompanhando de perto a situação, avaliando os riscos da transmissão do Omicron e seu impacto nas vacinas e medicamentos existentes.

“Para lidar com variantes altamente contagiosas, quanto mais rápido detectarmos a infecção, mais cedo poderemos agir para erradicá-la”, disse Ma Xiaowei, diretor da Comissão Nacional de Saúde, à Xinhua. Os surtos de casos domésticos no ressurgimento da Covid-19 na China desde meados de outubro vieram todos do exterior e, em seu auge, a nova onda atingiu mais de 20 subdivisões em nível provincial. Ao lidar com esses casos importados de variantes delta, a maioria das subdivisões foi capaz de manter o surto sob controle durante um período de incubação de ~ 14 dias. Com o objetivo de conter o vírus no período de incubação, as autoridades competentes chinesas aproveitaram ao máximo o chamado “período áureo”, ou seja, as primeiras 24 horas de detecção da infecção, para identificar aqueles que entraram em contato próximo com o positivo para isolar indivíduos potencialmente infectados antes da disseminação do Covid. -19, ou antes que o paciente infectado possa transmitir o vírus, considerando a estratégia uma medida essencial para a luta da China contra a epidemia. ‘Velocidade’ era uma obrigação durante todo o processo, já que a propagação do vírus só poderia ser reduzida com uma ação rápida. Xangai recentemente conseguiu controlar o ressurgimento do vírus em três dias. Imediatamente após a notificação dos três casos, as autoridades locais ativaram uma resposta de emergência: o governo local ordenou que os investigadores epidemiológicos fossem ao local em duas horas, concluíssem as investigações básicas em quatro horas e concluíssem os relatórios epidemiológicos em 24 horas.

A China tem adaptado continuamente suas medidas de prevenção e controle Covid-19: da resposta de emergência no início da epidemia à contenção exploratória de rotina até agosto, e então chegando à estratégia de erradicação da infecção atual a tempo. Alarmado pelas lacunas no último surgimento de casos locais, o governo central pediu às autoridades locais que permaneçam vigilantes sobre os casos importados, melhorem a capacidade de resposta à epidemia em áreas-chave, reduzam as atividades turísticas e promovam a vacinação em massa. Mais de 1,1 bilhão de pessoas na China completaram a vacinação contra o novo coronavírus, e as autoridades de saúde estão promovendo um programa de reforço em todo o país. A estratégia atual inclui medidas de contenção direcionadas que cobrem toda a cadeia de resposta a surtos. “Pensamos, principalmente no período em que tivemos que lidar com a propagação de um delta variável, em como controlar a epidemia com medidas mais eficazes, a custos mais baixos e em velocidades mais altas para reduzir seu impacto no desenvolvimento econômico e social”. Ma disse.

O governo indicou ainda que a resposta ao surto da doença em alguns países, que não implementaram medidas rígidas de controle, foi insatisfatória, pois os reveses afetaram gravemente a vida e a saúde das pessoas, da economia e da sociedade em geral. “Como resultado, a China se concentrou em melhorar a prevenção de epidemias e o diagnóstico precoce”, observou Ma, acrescentando que “as práticas da China no combate ao COVID-19 mostram que, em um país com mais de 1,4 bilhão de habitantes, o vírus é efetivamente contido. Sua maior contribuição para a luta global contra a epidemia. ”Xu Wenbo, especialista do Centro Chinês para Controle e Prevenção de Doenças, disse que a Omicron está se espalhando muito rapidamente, de acordo com os últimos dados epidemiológicos relatados na África do Sul. No entanto, pode demorar semanas antes de entender A virulência da variante. De acordo com a última, a mutação da variante Omicron não afetará a sensibilidade e a qualidade dos principais reagentes usados ​​na China para análise de DNA. Algumas empresas chinesas já lançaram a fase de planejamento inicial para produtos específicos formulações de vacinas destinadas à Omicron. Zhang Wenhong disse que o país oriental está acelerando seu apoio científico para lidar com as novas mutações, aproveitando as oportunidades apresentadas por sua estratégia atual. “Com ciência e solidariedade, lidamos bem com a variante delta”, Chang disse, acrescentando: “Podemos fazer o mesmo com a Omicron”.