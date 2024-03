Mercados de ações hoje, 27 de março. Os mercados de ações europeus fecham cautelosamente em alta. Representantes na alternativa. Cipollone (Banco Central Europeu): “Com dados confirmados, uma rápida redução da política restritiva”

Milão sobe com cautela, MPS sobe e desce

Piazza Affari está subindo cautelosamente no meio da sessão. O índice Ftse Mib ganhou 0,1% para 34.724 pontos, com a cesta principal dividida em duas partes. O MPS parece tenso (-0,85%) após a queda inicial após o desconto de 2,49% com o qual o Tesouro concedeu um pacote adicional de 12,5%. A ação então se recuperou, subindo 1% e depois recuou para território negativo. Sinal negativo para Bper (-1,64%), Nexi (-1,44%), Prysmian (-1,25%) e Tim (-0,88%). Sem ordem específica, destacam-se as empresas bancárias Bper (-1,67%), Bps (-1,2%), Banco Bpm (-0,42%), Unicredit (-0,35%) e Intesa (+0,3%).

Compras na Moncler (+1,03%), Azimut (+1,01%), A2a (+0,86%), Recordati (+0,85%) e Stm (+0,84%). A Ferrari também teve um bom desempenho (+0,67%), enquanto a Stellantis foi mais cautelosa (+0,24%). As ações da Saipem ficaram negativas (-0,89%), e a Eni foi mais cautelosa (-0,23%), influenciada pelos preços mais baixos do petróleo bruto (WTI -0,38% para US$ 81,3 por barril) à luz dos estoques semanais nos EUA. As ações de menor capitalização incluem Beghelli (+18,16%) e Civitanavi (+13,28% a 6,14 euros), que ainda estão abaixo de 6,3 euros na oferta pública de aquisição da Honeywell. Netweek (-7,61%) e Italian Sea Group (-7,55%) são pesados.