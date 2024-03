A empresa ainda incentiva saídas das fábricas italianas, mas a Fiom não assinou o acordo – QuiFinanza

O plano de esvaziar as fábricas da Stellantis não para. Depois de anunciar mais de 2.500 saídas catalíticas entre Mirafiori, Cassino e Pratola Sera, na terça-feira, 26 de março, no dia seguinte coube aos restantes centros de produção do grupo automóvel em Itália lidar com 1.087 novos cortes de pessoal, num total de 3.597 Demissões em até 24 horas. Esta é uma redução esperada no âmbito do acordo-quadro entre empresas multinacionais e sindicatos, que a Vium não assinou. “O plano de desinvestimento industrial da Stellantis em Itália está a tornar-se cada vez mais claro, ofuscado pela necessidade de lidar com a transição”, comentou Samuel Lodi, Secretário Nacional da Fiom-Cgil e Chefe do Sector de Mobilidade.

Stellantis planeja replicar

A histórica fábrica de Mirafiori registrou o maior número de saídas incentivadas, com 1.520 demissões, seguida pela fábrica de Cassino (que se despediu de 850 funcionários) e Pratola Sera (100). O contrato assinado deverá conter as abreviaturas até Até 150 mil euros em incentivos à formação e ao emprego externo Para trabalhadores de vários departamentos, desde agências centrais a oficinas, desde funcionários de escritórios de serviços e finanças a trabalhadores mecânicos (falamos aqui do plano de incentivo da Stellantis para o deslocamento de Mirafiori).

Os escritórios de Melfi também participarão do plano de demissão com 500 funcionários, Pomigliano d'Arco (424), Termoli (121), Cento (30) e Ferroni (129) (aqui informamos sobre o acordo de demissão voluntária na Itália para Stellantis ).

Reação de Viom

Embora quase todos os sindicatos tenham assinado o acordo de despedimento, o êxodo das fábricas da Stellantis é particularmente preocupante para uma das siglas mais representativas, Fiume, que se recusou a assinar o acordo, pede a intervenção do primeiro-ministro Giorgia Meloni.

Na verdade, a associação sectorial CGIL descreveu o programa de saída voluntária como um “plano de encerramento de negócios”: Em 2023, as fábricas do grupo produziram 751.384 veículos, números que representam uma recuperação face aos 685.753 do ano anterior, mas longe do fim. 800 mil em 2019 e a meta é um milhão de unidades.

“A situação revelou-se mais grave do que realmente reportamos o que, entre outras coisas, levou ao acidente Greve unificada anunciada em 12 de abril em Torino“Lemos no memorando conjunto do Secretário-Geral da Fiom-Cgil, Michele De Palma, e do Diretor do Setor de Mobilidade, Samuel Lodi.

“O governo deve intervir absolutamente à luz das reuniões da próxima semana. Stellantis mostra que pretende continuar com a sua estratégia de evacuar as suas fábricas e desligar-se do nosso país”, escreveram.

“Enfraquece significativamente as metas para os horários dos carros em Mimit na próxima semana – Lemos mais no comunicado de imprensa – Incentivos, privilégios e recursos públicos não podem ser reconhecidos para uma empresa que não tem intenção de investir em Itália: não garante volumes de produção ou fábricas suficientes, não investe em I&D e não protege os trabalhadores. É claro que a Fiom-Cgil nem sequer assinou os acordos relativos às demissões a nível regional. Não há mais tempo a perder.”

“É necessário realizar uma reunião no Palazzo Chigi com o Primeiro Ministro e CEO da Stellantis, Carlos Tavares. É hora de todos assumirem as suas responsabilidades para salvar a indústria automóvel em Itália”, concluíram os representantes sindicais.