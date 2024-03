Mercados de ações hoje, 28 de março: Contrato Maxi para Fincantieri na Indonésia

Os mercados de ações da UE estão positivos, o otimismo prevalece

Os mercados bolsistas europeus continuam a subir à medida que os investidores apostam na flexibilização da política monetária por parte dos bancos centrais. Depois do PIB do Reino Unido e da taxa de desemprego da Alemanha, as atenções voltam-se agora para os dados dos EUA. Os rendimentos dos títulos do governo aumentaram ligeiramente, enquanto o euro caiu em termos cambiais para 1,0781 em relação ao dólar. O índice Stoxx 600 subiu 0,2%. Os mercados de Londres e Paris subiram (+0,4%), Frankfurt apresentou ligeiro movimento (+0,08%) e Madrid caiu (-0,4%). Os preços de tabela são apoiados por produtos de luxo (+0,8%), com os analistas vendo uma recuperação nas vendas na Ásia. Os preços dos automóveis foram positivos (+0,2%), com as ações da Renault a subirem 1% depois de vender 2,5% do mesmo grupo japonês à Nissan. Os bancos registam um aumento (+0,8%), face à subida das taxas de juro, o que leva a maiores receitas. Compras de energia (+0,4%), em linha com a subida do preço do petróleo. O WTI subiu 0,4%, para US$ 81,7 por barril, e o Brent está em US$ 86,4 (+0,3%). Os serviços públicos caíram (-0,3%), à medida que os preços do gás caíram. Em Amesterdão, os preços caíram 0,9%, para 27,5 euros por megawatt-hora. Quanto aos títulos públicos, a diferença entre títulos públicos e títulos sobe para 134 pontos. A rentabilidade das obrigações italianas a 10 anos atingiu 3,66%, um aumento de 5 pontos base, e das obrigações alemãs 2,31% (+2 pontos base). O ouro movimentou-se ligeiramente para US$ 2.195 a onça.