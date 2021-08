Bolsa de Valores da Itália, comentário sobre a sessão de hoje (18 de agosto de 2021)

Empresas de média capitalização destacadas na Piazza Affari: O índice FTSE Italia Mid Cap ganha mais de um ponto percentual. Desempenho positivo de STM e Atlantia

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e o histórico dos principais mercados financeiros europeus Diferenças parciais. Empresas de média capitalização são destaque na Avary Square.

às 14,25 FTSEMib Ele subiu 0,26% para 26.293 pontos, logo abaixo da alta do dia de 26.315 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram Ele subiu 0,35%. melhor desempenho para Chapéu médio FTSE Italia (+ 1,08%) e para A estrela da FTSE Italia (+ 1,21%).

a Bitcoin Ele oscila em torno de $ 45.000 (cerca de € 38.500).

Ele Ela Espalhar Btp bond Foi confirmado com pouco menos de 105 pontos.

EU ‘euro Ainda está acima de $ 1,17.

em altura parcial ST (+ 0,42% 36.245 euros). O grupo ítalo-francês e a Cree Corporation anunciaram que expandiram o contrato existente de longo prazo e de vários anos para fornecer wafers de carboneto de silício. O acordo revisado, pelo qual a Cree concordou em fornecer à STM chips de carboneto de silício de 150 mm nos próximos anos, agora vale mais de US $ 800 milhões.

Entonação positiva para Atlantia (+ 1,21% a 15,94 euros). O Il Sole24Ore avaliou a propriedade da infraestrutura após a venda da empresa cotada na Autostrade per l’Italia, uma transação que vai gerar cerca de 8 bilhões de euros nos cofres da empresa. De acordo com o Financial Daily, Atlantia poderia usar esses recursos para financiar o crescimento fora da Itália “em setores-chave: concessões de rodovias, gestão de aeroportos e sistemas de pagamento digital para mobilidade”.

Na AIM Itália, salto permanente Redes. As ações da empresa, que atua no setor de consultoria em TI e é especializada em serviços de integração de sistemas, foram suspensas por conta de um excesso de inflação após ter apresentado um avanço teórico de 20,7%.