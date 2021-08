Tendência demográfica que requer reflexão

Em um artigo anterior sobre a migração da população do interior, eu havia comentado sobre as projeções demográficas feitas pelo Escritório de Estatística Europeu e pelas Nações Unidas que preveem um encolhimento da população residente na Itália nas próximas décadas. Um estudo detalhado das tendências demográficas globais foi publicado no outono passado no The Lancet. O estudo é baseado em um novo método de cálculo das taxas de fertilidade (o número médio de filhos por mulher), permitindo estimativas mais precisas do que as feitas pelas Nações Unidas. As projeções para cada país também levam em consideração outras variáveis ​​sociais e econômicas que afetam a atratividade dos fluxos migratórios.

Essas novas projeções demográficas revisões em baixa das estimativas de crescimento populacional para as próximas décadas. O estudo prevê que a população global atingirá um pico de 9,7 bilhões em 2024 e, em seguida, diminuirá para 8,8 no final do século. A estimativa para a Itália é completamente diferente. O estudo prevê um declínio contínuo na população residente, que no final do século teria sido reduzida pela metade em comparação com os valores atuais. Diante das expectativas de longo prazo, é tentador ignorar isso. Por que se preocupar com o que acontecerá em 2050 ou nas décadas seguintes? Na verdade, estamos falando do país em que viverão as crianças e os adolescentes atuais e as futuras gerações. Como lembram os autores do estudo mencionado, as tendências demográficas têm consequências sociais, políticas e econômicas significativas; O estado deve levar isso em consideração ao desenvolver seus próprios planos e políticas.

Esta taxa acentuada de redução populacional tem consequências significativas para a estrutura etária, com uma deterioração significativa do índice de dependência, ou seja, da relação entre a população inativa e a população em idade ativa. O envelhecimento da população também gera oportunidades; Há muito que a Marches é candidata a ser uma referência na área, tanto para os estudos sobre o envelhecimento como para o desenvolvimento de bens e serviços dedicados à longevidade ativa. O declínio demográfico projetado da Itália deve ser levado em consideração mais seriamente no debate político, não apenas para dar conta da mudança inevitável nas necessidades expressas por um número crescente de populações envelhecidas, mas também para entender se essa tendência pode ser combatida.

É interessante notar, de fato, que as projeções das tendências demográficas não são as mesmas nos países da UE. Diante de países que, como a Itália, estão perdendo rapidamente suas populações (Espanha, Portugal e Grécia), existem outros cujas populações devem ser estáveis ​​(como Finlândia ou Dinamarca) ou em crescimento (como Bélgica, Noruega e Suécia). Se levarmos em conta os dois grandes países da UE com os quais costumamos lidar, Alemanha e França, as projeções são muito diferentes das nossas: a população deve crescer em cada uma das próximas décadas, com um pico de 71 milhões para a França na 2046. Atingiu o pico de 85 milhões na Alemanha em 2035. No caso da França, grande parte da diferença com nosso país deriva das diferentes taxas de fertilidade: entre as mais altas da União Europeia em relação à França; Entre as taxas mais baixas da Itália. Também não é razoável compensar a perda de população devido aos fluxos migratórios. Como observam os autores do estudo citados, os países com populações mais velhas tendem a atrair fluxos menores. Eles geralmente são menos atraentes para os jovens, como evidenciado pelo crescente fluxo de jovens italianos para países mais atraentes. Em essência, a Itália mudou para um estado de declínio e envelhecimento da população. Isso levaria a um maior consenso sobre políticas conservadoras e orientadas para o curto prazo, o que, por sua vez, ajudaria a alimentar essa tendência. As taxas de fertilidade dependem em grande parte de duas variáveis: o nível de escolaridade da mulher e o uso de anticoncepcionais modernos. Essas são variáveis ​​associadas à paternidade consciente, potencial para independência e crescimento pessoal.

Também por isso, o debate sobre essas questões sempre foi muito difícil. Como mostram os casos da França e de outros países do norte da Europa, é possível conciliar essas diferentes necessidades, desde que políticas sistemáticas sejam postas em prática para apoiar a parentalidade. Essa questão ainda é rara no debate político em nosso país e não é tratada adequadamente nem mesmo no PNR. Espera-se uma mudança de rumo nesta área, a menos que desejemos nos limitar a seguir as projeções de tendências demográficas de nosso país nas próximas décadas.

* Professor de Economia da Politécnica de Marche e Coordenador. Fundação Merlony





