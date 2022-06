Agência de receita impulsiona controles antifraude em bônus e refrescos – Economia

A Agência de Receitas está pressionando para melhorar o cumprimento automático pelos contribuintes e intensificar os controles antifraude sobre bônus e bebidas. Também se concentra em serviços “inteligentes” mais eficientes para os cidadãos e paga os custos mais rapidamente. Estes são os endereços operacionais do escritório enviados pelo Diretor da Receita Federal Ernesto Maria Ruffini.

Em particular, o cumprimento automático será reforçado, com um aumento de cartas de advocacia para o cumprimento e a atividade de fiscalização incidirá em particular fraudes, realizadas através do uso ilegal de créditos fiscais e “acesso ilícito’ a contribuições e ajudas não reembolsáveis contra as consequências econômicas da pandemia.

Prevê-se também a prestação de serviços mais eficientes, um diálogo online graças ao qual a Receita Federal visa melhorar a assistência aos cidadãos e agilizar o desembolso de pagamentos e subsídios, para devolver a liquidez necessária à sociedade. As inscrições encontram-se na circular assinada pelo Diretor da Agência Ernesto Maria Ruffini com os endereços operacionais dos escritórios. Das consultas agendadas no escritório às videochamadas, e do telefone aos serviços web, a Receita Federal pretende garantir serviços mais eficientes e diálogo online graças às ferramentas implantadas durante a pandemia.