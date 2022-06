A Comissão da União Europeia já decidiu reformar o mercado da eletricidade

Segunda-feira, 20 de junho de 2022 – 19:12

Borrell: A Comissão da UE já decidiu reformar o mercado de eletricidade

O preço da eletricidade não depende mais do preço do gás

BRUXELAS, 20 de junho (askanews) – O Alto Representante da União Europeia para a Política Externa e de Segurança Comum, Josep Borrell, disse hoje no Luxemburgo, durante a conferência de imprensa no final do Conselho dos Negócios Estrangeiros, que a Comissão “já decidiu” reformar a taxa de atacado. O sistema de configuração do mercado elétrico europeu, baseado num modelo marginal que atualmente se baseia no preço do gás.



Borrell observou que “na situação atual de aumento dos preços da energia e dos hidrocarbonetos sendo convertidos em preços da eletricidade, estou feliz por ver” que a Comissão Europeia já tomou a decisão de construir um novo sistema de formação. Os preços da eletricidade na União Europeia já não os tornam dependentes do preço do gás. Isso faz parte da nossa luta contra as mudanças climáticas: criar regras razoáveis ​​e ter um bom sistema de estabilização de preços de eletricidade.”





Até duas semanas atrás, a Comissão sempre evitou concentrar-se na reforma do sistema de formação de preços no mercado de eletricidade, apesar dos pedidos nesse sentido de vários governos (Itália, França, Espanha, Portugal e Grécia).Então, surpreendentemente, em 8 de junho passado, a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, abriu a reforma, durante um debate na sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo, reconhecendo que a estrutura do mercado de eletricidade havia sido modelada como tal . . Necessário há 20 anos, quando as energias renováveis ​​ainda não foram introduzidas, e que o mercado hoje é completamente diferente e não funciona mais. Hoje, o gás, a fonte mais cara, determina o preço da eletricidade, enquanto as energias renováveis ​​custam mais baixas. A Comissão concordou, von der Leyen se encarregou de reformar o mercado para adaptá-lo à nova realidade, mas alertou que “vai demorar”.Em 16 de junho, o Comissário Europeu de Energia, Kadri Simsun, anunciou em uma audiência no Parlamento Europeu que a Comissão lançaria uma “avaliação de impacto, com amplas consultas, sobre a melhoria do desempenho do mercado europeu de eletricidade, incluindo o impacto do gás preços sobre os preços da electricidade”.

