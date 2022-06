Renovar qualquer cômodo da casa não exige necessariamente muito dinheiro. Revolucionar completamente uma sala leva tempo e dinheiro, com certeza. No entanto, às vezes algumas peças de design são suficientes para mudar completamente a cara da nossa casa. Um móvel original colocado na sala de estar ou uma escada antiga que se transforma em toalheiro. Com algumas pequenas adições, podemos personalizar até as casas mais anônimas e torná-las acolhedoras. Nisso, a reciclagem e o uso de coisas velhas ajudam muito. Graças a essa filosofia anti-desperdício, podemos encontrar peças incríveis e economizar muito dinheiro.

Como fazer um armário de banheiro ou uma mesa de cabeceira em poucos passos com essas ideias criativas usando materiais reciclados

Hoje vamos focar-nos numa zona da casa que muitas vezes é um pouco descurada, e também por questões de espaço. Na verdade, nem todos têm a oportunidade de ter banheiros grandes e perfeitamente mobiliados. Se você tiver algum dinheiro extra para investir em móveis, geralmente se concentrará na sala e na cozinha. Por esse motivo, o banheiro abobadado não é concluído há muito tempo ou mobiliado com armários temporários. Mas porque não mudar esta tendência e personalizá-la com alguns móveis originais feitos com as nossas próprias mãos?

Mais espaço para armazenar tudo o que precisamos

Uma coluna clássica de duas prateleiras ou uma pia inferior não são suficientes para armazenar tudo o que precisamos. Principalmente se o banheiro também for uma área de lavagem, o que é muito comum em muitas casas. Nunca sabemos onde guardar papel higiênico, detergente de limpeza ou roupa. Então, por que não fazer um guarda-roupa sob medida com nossas próprias mãos?

Podemos usar caixotes de madeira, como caixotes de frutas, e empilhá-los embaixo da pia. Vamos lixá-lo e fixá-lo com pregos, um em cima do outro, para torná-lo mais estável.

Também podemos usar o antigo Roupa de baixo Ou duas caixas de pão de madeira e cole-as com a cola apropriada. Em um segundo, teremos um armário de banheiro original completo com uma porta. Na verdade, também podemos usar essas soluções como mesas de cabeceira para o quarto. Também podemos reciclar velhas tiras de paletes e construir contentores. Comigo Plataformas Você pode criar objetos muito diferentesE não apenas floreiras ou sofás.

Em poucas palavras, veja como criar um armário de banheiro ou mesa de cabeceira usando resíduos ou materiais reciclados. A sustentabilidade é um tema cada vez mais importante para ajudar o meio ambiente, mesmo que de forma inteligente. Uma vez que nosso armário é criado, podemos tentar nossa mão em uma pia muito original. Só precisamos de um prato e da máquina de costura de uma velha avó.

