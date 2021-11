Oferta amigável a 50 centavos por ação

Com uma aceleração surpreendente em comparação com os rumores, o Fundo Kkr anunciou sua intenção de lançar uma oferta de aquisição Tim O que pode mudar novamente os ativos do monopolista anterior. Ontem, o conselho de administração da TLC tomou conhecimento da proposta que, se aceite, prevê o pagamento de 0,505 euros por acção, valor 47% superior ao valor de mercado fixado em bolsa na passada sexta-feira e 60% numa média de trinta dias. Mas outros fundos internacionais, como CVC e Advent, também poderiam entrar em campo na Tim, competindo com a Kkr.

Em uma carta há poucos dias ao presidente Salvatore Rossi, o fundo dos EUA, liderado por Alberto Signori na Itália, expressou seu interesse “amigável, não vinculativo e indicativo”. Obtenha 100% das ações ordinárias e de poupança do grupo por meio de uma oferta condicional de acesso a 51%. Em um valor proposto por ação, Tim valeria US $ 11 bilhões. Ontem à tarde, o conselho extraordinário convocado com urgência, que durou menos de quatro horas, tomou conhecimento da proposta “baseada em informação do domínio público”. Por este motivo, a Kkr estabeleceu entre as condições para o lançamento da oferta, bem como “a aprovação dos administradores e apoio da gestão da empresa”, bem como “a realização de due diligence confirmatória por um período de quatro semanas” . Como uma “aprovação dos assuntos corporativos relevantes” porque “a empresa está sujeita aos poderes especiais da autoridade de ouro exercida pelo governo.”

O conselho de administração não teria se manifestado sobre o preço indicativo, pois primeiro terá que tratar do conteúdo dos comentários feitos a Luigi Gubitosi sobre o desempenho e as estratégias da empresa por meio de cartas de comitês, conselheiros e prefeitos. Será discutido no Conselho de Administração Extraordinário na sexta-feira, dia 26. Ontem, dois conselheiros franceses (De Boifontaine e Cadoret) e três conselheiros independentes (De Meo, Falcon e Moretti) pressionaram Gubitosi a ganhar tempo com Kkr enquanto o CEO quer para apertar seu tempo com o fundo. Aquando dos primeiros cálculos, o preço é 0,50 euros inferior ao valor contabilístico da Vivendi (0,80 euros) e Cdp (0,55 euros). No entanto, Cassa Depositi, que na quinta-feira dia 25 apresentará o novo plano, tem um papel institucional que vai além do esperado conforto económico na protecção da rede, a par do poder áureo do governo.

O motivo do preço, que alguns analistas consideram inadequado, está no fato de que antes de pensar em um possível ajuste, Kkr pretende estudar com cuidado as contas do grupo, como se sabe por dois alertas de lucro e com rebaixamento de rating pela S&P. A decisão final dependerá também do desempenho da ação em bolsa a partir de hoje: quase certamente também se moverá no que diz respeito ao forte saque a descoberto que a caracteriza. “A Vivendi reitera seu desejo e disposição de cooperar com as autoridades italianas e instituições públicas para o sucesso de longo prazo da Tim”, disse um porta-voz do grupo francês pela manhã, descrevendo-se como um “investidor de longo prazo”. Isso significa que Paris não desistiu e há quem acredite que ela pode finalmente organizar uma contra-oferta.

Quanto às relações sempre tensas entre Vivendi e Gubitosi, deve-se registrar um boato que circulou ontem em círculos próximos aos franceses sobre a gênese da operação Kkr de que o gestor está um tanto interessado diretamente na movimentação do fundo americano. Na verdade, diz-se que após um difícil confronto em Paris com a alta administração da Vivendi nas últimas semanas, Gobitossi havia solicitado a intervenção de Kkr graças às boas relações que mantinha com sua alta administração, visto que havia encerrado em agosto de 2020. e assinou um acordo que lhes permite entrar no capital da subsidiária FiberCop. Se verdadeiro, seria perigoso, mesmo que nenhuma evidência objetiva tenha sido mostrada. O fato é que, segundo rumores do governo, nos últimos dias, Kkr informou Mise de suas intenções, tanto que o proprietário Giancarlo Giorgetti ia dar uma entrevista sobre a proposta com Mario Draghi, e, por outro lado, com o ministro da Economia, Daniel Franco.