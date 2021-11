Uma moeda com o valor facial de 2,50 euros: já a viste?

Hoje mostramos-vos uma moeda muito especial de Portugal que foi cunhada em 2011: 2,50 € Portugal 2011 Universidade de Lisboa.

Tem o valor facial de 2,50 € e foi emitida por ocasião do 100º aniversário da fundação da Universidade de Lisboa. Este último é o principal instituto universitário de Lisboa e é composto por oito faculdades. Remonta ao século XIII, mas o “real” foi criado em 1911, imediatamente após a queda do Governo Provisório.

A primeira universidade nasceu nas mãos do Dr. Denis em 1288, com base entre Lisboa e Coimbra. No século XIX, a instituição superior ressurgiu na capital com a Faculdade de Medicina Cirúrgica, a Escola de Farmácia, a Escola Politécnica e o Curso Superior. O legado destas instituições serviu de base à criação da Universidade de Lisboa, por decreto de 22 de março de 1911. O ano de 2011 marcou o centenário da sua fundação e Portugal decidiu cunhar uma moeda comemorativa. Vamos juntos ver como é feito.

A moeda da Universidade de Lisboa de € 2,50 em Portugal 2011 é feita de cobre e níquel (Cu / Ni), tem um diâmetro de 28 mm e um peso de 10 gramas. De um lado podemos ver a representação de uma caravela, uma coroa e a inscrição “CENTENARIO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 1911 – 2011”. Enquanto na frente oposta existe um escudo português acompanhado da inscrição “REPUBLICA PORTUGUESA” e da assinatura do escultor e valor facial 2,50 euros.

Preço cunhado de 2,50 euros Portugal 2011 Universidade de Lisboa

Uma moeda de 2,50 euros da Universidade de Lisboa foi cunhada em Portugal 2011 com uma tiragem total de 100.000 exemplares. Apesar dos muitos anos que se passaram desde seu lançamento, ele ainda pode ser encontrado online a um preço acessível para todos. De facto, os coleccionadores de moedas podem comprar uma amostra portuguesa de 2,50 € em muitos dos sites de cunhagem mais populares e também a vendedores privados em sites como o Ebay, com preços que variam entre 5 e 7 €.